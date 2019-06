Concerto da OSBA traz peças de autores de seis países

Além do Domingo do TCA, outro projeto queridinho do público acontece hoje (30) no Teatro castro Alves, às 17h. É o Osba em Família, concerto de fim de tarde criado pela sinfônica no ano passado para atender ao desejo do público por apresentações deste tipo nos fins de semana e em horário alternativo.

Nesta edição, a orquestra realiza uma “volta ao mundo dentro da Bahia”, nas palavras do maestro Carlos Prazeres, que rege o encontro. Isto porque o repertório inclui peças de autores de seis países, incluindo a Bachianas Brasileiras nº 2 (O Trenzinho do Caipira), de Heitor Villas-Lobos.

O solista convidado é o fagotista sueco Magnus Nilsson, que irá solar as obras Konzertstück – para Fagote e Orquestra em Fá Maior, Op.2, do compositor sueco Franz Adolf Berwald (1796-1868) e Sete Canções Populares Espanholas para Fagote e Orquestra, do espanhol Manuel de Falla (1876-1946)

Os ingressos custam R$ 20 | R$ 10, mas quem quiser pode doar alimentos não perecíveis, que serão doados à Fundação José Silveira para a campanha de combate à tuberculose.