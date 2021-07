Concerto traz Baianidade Nagô e Faraó em ritmo sinfônico

Na impossibilidade de viajar, a Petrobras Sinfônica idealizou uma turnê online, que passou por sete capitais e “chega” neste domingo (1) a Salvador, com um repertório criado especialmente para cada uma delas. Em Salvador, a apresentação vai homenagear a música baiana e terá regência do maestro Carlos Prazeres, da Orquestra Sinfônica da Bahia, um entusiasta da fusão entre o erudito e o popular.

Batizado de Mix Bahia Sinfônico, o concerto será apresentado às 20h, em transmissão gratuita no canal do YouTube da sinfônica. Na apresentação, o público ouvirá sucessos do Carnaval como Baianidade Nagô e Faraó, Dinvindade do Egito, além de hits do É o Tchan, embaladas em arranjos sinfônicos.

Meia hora antes do concerto, às 19h30, o público está convidado para um bate-papo online, com o cantor e compositor Luiz Caldas, e com Carlos Prazeres. No mesmo dia, às 11h da manhã, acontece a apresentação do concerto infantil BeBeethoven.

A turnê já passou por Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Vitória, São Paulo e Curitiba.