Concertos Eletrônicos levam magia do Natal para o Centro Histórico

O clima de Natal vai invadir o Terreiro de Jesus, no centro da cidade. De hoje (19) a domingo (22), às 19h, o Concerto Eletrônico de Natal – Paul McCartney a Mozart será realizado em frente ao prédio da Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus e nas janelas do casarão histórico, a partir da apresentação de um espetáculo especialmente preparado pelo maestro Ângelo Rafael.

A apresentação reunirá a Orquestra de Câmara de Salvador (OCSal), o Coral Ecumênico da Bahia, o solista Fábio Eça, o DJ Thiago Pugas e o músico Rodolfo Lima. Este último toca o teremim, primeiro instrumento eletrônico criado no mundo, em 1928, pelo inventor russo Léon Theremin.

Com cadeiras para abrigar a plateia, o concerto vai do eletrônico ao acústico, do popular ao erudito, do instrumental ao vocal. “Fiz uma provocação ao maestro Ângelo Rafael para que ele explorasse múltiplas sonoridades unindo a OCSal a um DJ. Ele trouxe a ideia de um teremista e assim surgiu um concerto com amplo repertório e que vai trazer mais emoção ainda ao belo Natal que está sendo realizado pela Prefeitura de Salvador”, declara Eliana Pedroso, diretora de Gestão do Centro Histórico e responsável pela concepção artística do Pelourinho Dia e Noite - que realiza a iniciativa.

Já o maestro Ângelo Rafael afirma que, além do DJ e do teremista, a OCSal contará com um “instrumento a mais”, uma guitarra que na verdade terá seu som emitido pela voz do solista Fábio Eça, que faz parte da banda de Boca. O repertório trará clássicos natalinos, além de obras de J. S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart, H. Villa-Lobos, Gilberto Gil, Ivan Lins, P. McCartney, dentre outros grandes compositores. "Serão músicas que falam sobre amor, paz, coragem, para que a esperança invada nossos corações”, diz o maestro.

Além da regência, Ângelo Rafael assina a direção musical do concerto, que tem arranjos de Alexandre Espinheira, Ataualba Meirelles e Fernando Burgos (in memoriam). A iluminação cênica é de Irma Vidal e a produção de Simone Carrera.remim + OCSal + DJ. Arranjo: Alexandre Espinheira.





Serviço :

Concerto Eletrônico de Natal no Centro Histórico de Salvador

Datas : 19, 20, 21 e 22 de dezembro

Horário: 19h

Local : Terreiro de Jesus

Entrada gratuita