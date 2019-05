Concha Acústica completa três anos de reinauguração; veja próximos shows

Um dos principais equipamentos culturais da Bahia, a Concha Acústica do Teatro Castro Alves completa nesta segunda-feira (13) três anos de reinauguração. Desde então, foram mais de 160 espetáculos, com um público de 580 mil espectadores. Nos próximos meses, a agenda segue cheia.

Ainda em maio, a Concha Acústica receberá o youtuber Luccas Neto (dias 18 e 19) e a sambista Mariene de Castro (dia 25). Para junho, estão confirmados shows da dupla Anavitória (dia 9) e de Jorge Vercillo (dia 15). Em 2 de julho, data magna da Bahia, o encontro da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) com a banda BaianaSystem promete ser histórico. Ainda em julho, haverá Authentic Games (dia 6), Rock Concha (dias 13 e 14) e Whindersson Nunes (dia 20).



Desde o dia 13 de maio de 2016, a Concha recebeu nomes como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Marisa Monte, Elza Soares, Djavan, Alceu Valença, Paulinho da Viola, Jorge Ben Jor, Paralamas do Sucesso, Lulu Santos, Nação Zumbi, Racionais MC’s, além das atrações do “Festival Eu Sou a Concha”, que marcou a reabertura com presença de Maria Bethânia, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Lazzo Matumbi, BaianaSystem, Ney Matogrosso, o retorno dos Novos Baianos e o grupo Kindembu, formado pelos blocos afro Olodum, Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê, Malê Debalê, Muzenza e Cortejo Afro.

Requalificação

Com mais de 50 anos de atividade, a Concha Acústica foi escolhida para iniciar as intervenções do Projeto de Requalificação e Ampliação do Novo TCA. As obras, que tiveram duração de dois anos e cinco meses e um custo de R$ 90 milhões, garantiram mais infraestrutura, segurança e conforto ao equipamento. A arquibancada e a estrutura do palco, em formato côncavo, foram requalificadas, mas mantiveram as cores e o formato original, de forma que a identidade estética do espaço fosse preservada, e, sobretudo, a forte relação entre plateia e artista que sua configuração proporciona.

Outro diferencial da Nova Concha Acústica é a passarela técnica, que foi criada em substituição à lona que cobria o palco. A passarela foi projetada como suporte para instalação de equipamentos de sonorização, iluminação, projeções ou mesmo cenografia. Também foi criado um novo acesso para o público. Além da tradicional entrada via Ladeira da Fonte, tornou-se possível chegar à Concha Acústica via Esplanada do TCA, com acesso pela Largo do Campo Grande. A Esplanada é a parte superior do edifício-garagem também construído na ocasião, com capacidade para mais de 300 veículos.

Outras melhorias se deram na house mix – cabine destinada à operação de som e luz – e na engenharia de um túnel subterrâneo, que permite o deslocamento dos profissionais técnicos por baixo do público e, portanto, de forma mais eficiente. A área destinada a artistas e produtores, por sua vez, foi totalmente refeita. A Concha passou a contar com cinco camarins, sendo dois coletivos e três individuais, e uma Sala Multiuso, para atender a diversas demandas, tal qual a realização de coletivas de imprensa ou mesmo a transmissão ao vivo para rádio e televisão.

A obra contemplou ainda a requalificação da área do bar e dos banheiros, que passaram a ser climatizados e ganharam novas cabines, também adaptadas a pessoas com deficiência. No quesito acessibilidade, aliás, os camarotes foram equipados com um elevador e, na plateia, foram reservados espaços para cadeirantes, incluindo plataformas elevadas na parte superior.