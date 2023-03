Concha Acústica recebe show infantil gratuito de Carlinhos Brown neste domingo (12)

No próximo domingo (12), às 17h, a Concha Acústica do Teatro Castro Alves recebe o Sarau Kids Neoenergia, evento promovido pela Neoenergia Coelba e o projeto Domingo no TCA, do Governo da Bahia. A iniciativa tem como intuito proporcionar às crianças e adolescentes uma aula show gratuita sobre economia de energia, tendo como professor o cantor Carlinhos Brown.

Voltado ao público infanto-juvenil, o show abordará, de maneira lúdica e descontraída, a importância da preservação do meio ambiente e levará dicas de eficiência energética aos pequenos. As orientações serão dadas através de vídeos educativos dos personagens Paxuá, Paramim e Brauna, criados por Carlinhos Brown, e que também participarão do show do artista.

Existem duas opções para participar do evento. No dia do show (12), serão disponibilizados 1.800 ingressos na portaria do Teatro Castro Alves, acessíveis por ordem de chegada e distribuídos a partir das 15h30. Quem quiser evitar possíveis filas, pode retirar as entradas nos pontos de coleta do Projeto Vale Luz localizados no Salvador Shopping, Shopping Barra e Salvador Norte Shopping a partir da próxima segunda-feira (6). Nestes pontos, será necessária a entrega de cinco garrafas PET ou latas de alumínio para obter cada ingresso, limitado a 04 ingressos por CPF.

Nos postos do Vale Luz, serão disponibilizados 450 ingressos, distribuídos por ordem de chegada. Os ingressos são intransferíveis e de venda proibida.

O evento integra as ações do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).





Ação social

Somada à distribuição dos ingressos para o público em geral, a Neoenergia Coelba irá doar entradas a instituições de ensino públicas e particulares, além de instituições de saúde e filantrópicas. “Esta pode ser uma oportunidade única para algumas crianças que talvez não teriam o acesso a esta experiência. Acreditamos que o saber deve ser compartilhado com todos, sem exceção”, destacou a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas.





Retirada dos ingressos

- Ponto do projeto Vale Luz no Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Barra (a partir do dia 6/2) limitado a 450 ingressos;

- Bilheteria do TCA (no dia do evento) limitado a 1800 ingressos – retirada individual a partir das 15h30, com acesso imediato do público





Serviço

O que: Musical Sarau Kids Neonergia

Aula Show: Como Economizar Energia. Paxuá e Paramim em Salvador

Data: Domingo (12);

Horário: Abertura dos portões às 15h30, início às 17h;

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Acesso:

- Portão da Bilheteria do TCA - Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande em frente ao ponto de ônibus. Acesso para pedestre e carros;

- Portão Concha Acústica – Ladeira da Fonte, Garcia. Acesso para pedestres.