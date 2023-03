Conclusão da Avenida Gal Costa e novo trecho da 29 de Março são entregues

Com a conclusão das intervenções na Avenida Gal Costa, em Salvador, a Linha Azul foi entregue nesta segunda-feira (20), pelo governo do estado. A obra recebeu um investimento de mais de R$ 648 milhões, para que fossem feitas a integração entre as avenidas Pinto de Aguiar e Gal Costa, que foi duplicada, e a ligação entre os bairros de Pirajá e Lobato.

O sistema viário, com aproximadamente 12 quilômetros de extensão, conta com uma pista dupla; três faixas de tráfego em cada sentido; um corredor exclusivo para ônibus; serviços de urbanização; paisagismo; sinalização viária; implantação de semáforos; iluminação pública; viadutos; elevados; e túneis duplos.

"A população do Subúrbio merece uma pista e um investimento como este. Nós estamos falando de R$ 122 milhões, R$ 228 milhões somados aqui com desapropriação e obra. Beiramos aí R$ 400 milhões, quase meio bilhão de reais de investimento", ressaltou o governador Jerônimo Rodrigues, durante a entrega, nesta segunda-feira (20).

Entregue na mesma ocasião, o trecho de implantação da Avenida 29 de Março, que vincula Cajazeiras a Águas Claras, faz parte da quarta etapa da Linha Vermelha e interliga a Via Regional e a BR-324, passando pelos bairros de Cajazeiras IV, V e VIII, Castelo Branco e Águas Claras.

Com investimento de R$ 114,8 milhões, o trecho tem cerca de 2,6 quilômetros; duas pistas, com três faixas de tráfego, cada; microdrenagem; paisagismo; ciclovia; passeio; sinalização; iluminação em LED; faixa exclusiva para o BRT; e obras complementares que incluem escadarias, rampas de acesso e a melhoria de um campo de futebol.