Concurso da PM-BA traz pergunta sobre artista trans e viraliza

Uma pergunta do concurso para soldado da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), realizado neste domingo (22), viralizou nas redes sociais. O motivo foi que a questão número 34 da prova perguntava aos candidatos quem foi a primeira artista transgênero a conquistar o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira, em Las Vegas, nos Estados Unidos

A resposta correta é a cantora, compositora e atriz Liniker - o que representava a opção C na prova. No dia 17 de novembro do ano passado, ela recebeu o prêmio com o disco “Indigo Borboleta Anil” e se emocionou ao subir no palco e agradecer aos fãs.

“Hoje algo histórico acontece na história do meu país. É a primeira vez que uma artista transgênero ganha um Grammy. Muito obrigada a toda minha equipe que esteve comigo desde o começo, sonhando junto comigo", disse antes de ser aplaudida de pé pelo público.

Nas redes sociais, os internautas comemoram e elogiaram o fato do concurso da PM-BA ter trazido uma questão que levanta debate sobre a diversidade e representatividade. A pergunta estava na parte reservada às atualidades. As outras opções de resposta também traziam arististas LGBTQIA+, como Pabllo Vittar e Linn da Quebrada.

É atualidade e @Liniker entrou para a história. Nada melhor que o concurso da PM-BA trazer isso. ❤️ https://t.co/0gdSXep1yJ — Daiane Oliveira (@Daianejoliveira) January 22, 2023

Confira a pergunta completa:

Um dia histórico para o mundo da música. A cantora conquistou o Grammy Latino de ‘Melhor Álbum de Música Popular Brasileira’ nesta quinta-feira (17.11) e se tornou a primeira artistas assumidamente trans a levar esse prêmio. Ao ter seu nome revelado na cerimônia, que aconteceu em Las Vegas, todos os convidados a aplaudiram de pé”.

A notícia trata do prêmio dado à cantora

(A) Gloria Groove

(B) Pabllo Vittar

(C) Liniker

(D) Linn da Quebrada

(E) Aretuza Lovi