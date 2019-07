Concurso da Prefeitura: resultado de novas etapas é divulgado

O resultado final das provas objetivas e a convocação para averiguação de candidatos negros e para o Teste de Aptidão Física (TAF) foram divulgados no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira (22). Os resultados também podem ser consultados através do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), empresa organizadora do certame.

Para os aprovados no cargo de agente de salvamento aquático, o TAF acontecerá em três datas: a primeira delas será no dia 28 de julho, na Escola de Formação Complementar do Exército, na Pituba; as outras duas nos dias 8 e 9 de agosto, na Arena Aquática de Salvador, também na Pituba. Para os demais cargos, os testes serão entre os dias 28 de julho a 7 de agosto, na Escola de Formação Complementar do Exército.

A relação com os horários de cada um dos testes está disponível nos sites www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/concurso e www.fgvprojetos.fgv.br/concursos/pms2019.

Já para o Edital 03/2019 foi divulgado o resultado da prova objetiva e a convocação para a averiguação de candidatos negros. Para os cargos nos quais as provas têm também questões discursivas, o resultado ainda não está disponível.

Este edital engloba os cargos de Especialista em Políticas Públicas; Profissional de Atendimento Integrado na área de qualificação de Médico, de Psicólogo e de Assistente Social; Analista em Saúde Ocupacional e Perícia Médica na área de qualificação em Médico do Trabalho e de Médico Perito; Analista de Planejamento, Infraestrutura e Obras Públicas Municipais na área de qualificação de Analista em Segurança do Trabalho; Técnico em Enfermagem do Trabalho na área de qualificação de Técnico de Enfermagem do Trabalho; Técnico em Infraestrutura e Serviços Municipais na área de qualificação de Técnico em Segurança do Trabalho; e Analista de Planejamento, Infraestrutura e Obras Públicas Municipais na área de qualificação de Engenharia Civil, de Engenharia Elétrica e de Arquitetura.

A relação com os horários para a realização da averiguação de candidatos negros do cargo de Profissional de Atendimento Integrado na área de qualificação de Médico também pode ser consultada pela internet, através dos sites da Secretaria Municipal de Gestão (Semge) e da FGV. A averiguação acontecerá no dia 29 de agosto, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na Semge, no Vale dos Barris, por ordem de chegada.

O Edital 02/2019, referente ao cargo de professor, terá o resultado divulgado nos próximos dias. Ao todo, foram 99.145 inscritos para o concurso para a Prefeitura de Salvador, em 18 cargos e 12 áreas, nível médio, técnico e superior.