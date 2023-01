Concurso de Rei Momo de Salvador está com inscrições abertas

Começou nesta sexta-feira (20) e segue até o dia 31 o prazo de inscrição para o concurso de Rei Momo de Salvador. Durante o processo seletivo, os candidatos devem apresentar currículo e credenciais passando depois para a modalidade de fantasias.

As inscrições acontecem no Clube de Fantoches da Euterpe, no bairro Dois de Julho, das 9h às 19h. No ato de inscrição os candidatos devem apresentar atestado de antecedentes criminais, identidade, CPF, uma foto e o atestado médico.

“O Rei Momo tem que estar com a saúde perfeita para cumprir a agenda programada em camarotes, trios elétricos e pelo circuito”, alerta o presidente da Federação de Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia, Jairo da Mata. Os candidatos também devem ser maior de idade. A inscrição é gratuita.