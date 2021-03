Concurso literário premia estudantes de escolas públicas da Bahia

Em tempos de pandemia, o livro firmou-se como um dos instrumentos mais eficazes de afeto e, consequentemente, como espaço para reflexão sobre o mundo, o outro e o diverso. Neste momento de questionamentos, será realizado o Concurso Literário ‘Quem eu sou no mundo’, como parte da Festa Literária Internacional VivaLivro - Literatura como Acolhimento, organizada pela editora baiana Solisluna, em parceria com o Instituto Emília, de São Paulo.

O Prêmio Literário 'Quem eu sou no mundo' é destinado a estudantes da rede pública (municipal e estadual) da Bahia, com idade entre 14 e 18 anos. A inscrição é gratuita e pode ser realizada no site www.festavivalivro.org/concurso-literario, até o dia 20 de março. Cada estudante poderá concorrer com até 5 textos de sua autoria, que deverão ser inéditos (não publicados em livros ou revistas).

O trabalho pode ser escrito em formato de conto, crônica ou poesia, e será submetido a uma comissão julgadora formada por editores, escritores e especialistas em literatura juvenil. As obras selecionadas serão publicadas em formato digital (e-book) e estarão disponíveis para download. Cinco estudantes serão contemplados. Cada um receberá R$ 500,00, um voucher para acesso ao e-book e 10 exemplares impressos do livro.

"Quem eu sou nos remete a pensar no outro, qual é a minha identidade em relação à comunidade onde estou e no mundo em que vivo. Por isso, escolhemos este tema para o concurso e focamos em jovens, a idade das dúvidas e também das descobertas, dentro e fora de si mesmos", explica Valéria Pergentino, sócia-fundadora da Solisluna e idealizadora da Festa Literária VivaLivro.

A Festa Literária VivaLivro será online, gratuita, e ocorrerá de 24 a 27 de março, no canal do YouTube da Festa VivaLivro. Durante quatro dias serão realizadas mesas, oficinas, contação de histórias e feira de livros com lançamentos exclusivos. Entre os convidados, nomes nacionais e internacionais, como os baianos Goya Lopes, Maria Isabel Gonçalves, José Eduardo Ferreira Santos; o pensador, escritor e líder indígena Ailton Krenak (MG); a escritora peruana Issa Watanabe; o político e economista equatoriano Alberto Acosta; o escritor e ilustrador argentino Gusti; e o escritor ganês Ousman Umar, um dos nomes mais representativos da atual literatura africana.