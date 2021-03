Concurso Mister Verão 2021 é realizado em formado on-line

O administrador Silas Simões, 27 anos, foi eleito, no sábado passado (13), o Mister Verão 2021. A quinta edição do concurso, realizado pelo produtor Jomar Souza, à frente da agência de modelos Xtreme Model, foi realizada em formato on-line por conta do distanciamento social necessário por conta da pandemia do novo coronavírus. Cada um dos 12 candidatos desfilou para os jurados de suas casas, usando trajes de moda praia.

Agenciado há dois anos pela Xtreme Model, Silas Simões já havia tentado o título de Mister Verão antes. “Eu conquistei um sonho que trazia comigo desde muito jovem e ao conseguir esse reconhecimento pude ver a importância para a minha carreira como modelo”, destacou. Além do título, o vencedor, que é morador do bairro de Patamares, levou para casa faixa e troféu.

O administrador disputou o título com mais 11 candidatos (Foto: Genilson Coutinho)

Para Jomar Sousa, os concursos são a porta de entrada de jovens que sonham com a carreira de modelo. “Diversos projetos têm buscado se adaptar em meio à pandemia e eu ousei soluções para viabilizar o concurso, que tem se revelado como verdadeiro passaporte para os sonhos de jovens da periferia além de se posicionar contra o preconceito racial e social”, avalia.

Além de Silas Simões, outros modelos agenciados pela Xtreme Model já conquistaram a tão cobiçada faixa. Em 2017, Danilo Barreto, que segue como modelo e coleciona vitória em outros concursos, levou a faixa. Já em 2018, a vitória foi para Boanerges Almeida. O modelo Rafael Santana se consagrou com o título em 2019. Gustavo Souza da Silva alcançou o podium em 2020 após vencer as eliminatórias durante o programa Universo, da TV Aratu. Rimarion Lima foi eleito pelo voto popular no mesmo ano.

Oportunidade

Para a cantora Sarajane, o trabalho realizado pela Xtreme oportuniza e empodera jovens da periferia. “A coisa mais difícil é encontrar portas abertas para que te mostre o mundo mais elevado, um mundo de tantas oportunidades e esse concurso é muito importante”, afirma.

Opinião compartilhada pela jornalista e editora de Conteúdo de Projetos do Estúdio Correio/Jornal Correio, Gabriela Cruz: “Jomar demonstra ser um profissional dedicado a promover a valorização dos modelos que assessora, seja através do acolhimento e orientação em sua agência, seja realizando eventos para que ganhem experiência e visibilidade, ampliando as possibilidades de trabalho e ajudando na autoestima”, diz. A Xtreme Models é uma das agências que participam do Afro Fashion Day, evento de moda realizado desde 2015 pelo jornal Correio para celebrar o Dia da Consciência Negra.

“Conheci o trabalho de Jomar há alguns anos. Já tive a alegria de compor a banca de jurados de um desfile realizado por ele. Poderia elencar uma série de qualidades desse produtor talentoso, mas prefiro resumir todas elas numa expressão que, para mim, diz muito sobre Jomar e o trabalho desenvolvido por ele: transformação social. É isso o que Jomar promove”, acrescenta Ricardo Ishmael, jornalista e apresentador da TV Bahia.

O estilista Jorge Andrade destaca o trabalho que realiza junto com a agência. “Somos parceiros em dois eventos maravilhosos que a Xtreme, através de Jomar, leva seus modelos à passarela com minha coleção intitulada Áfricas. O evento anual é esperado por todos que tiveram a felicidade de apreciar. Só tenho a agradecer por essa parceria que deu muito certo”.