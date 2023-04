Concurso para o INSS propõe remuneração de R$12 mil; edital deve ter mil vagas

O último concurso realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) gerou uma concorrência de mais de mil candidatos por vaga oferecida para o cargo de Técnico do Seguro Social. Esse ano, a expectativa é que um novo certame seja lançado para minimizar o déficit de servidores, dessa vez para o cargo de Analista do Seguro Social, que exige nível Superior.

Além da estabilidade, ainda há a remuneração inicial, prevista para aproximadamente R$ 8,5 mil, podendo chegar até R$ 12 mil. Sem edital lançado, os especialistas em preparatórios para concursos orientam que os interessados em participar do processo de seleção não devem perder tempo e devem começar a se preparar o quanto antes.

De acordo com o mestre em Direito das Relações Sociais e professor de Direito Previdenciário Fernando Maciel, considerando a realidade nacional, em que aproximadamente 70% da população brasileira ganha até dois salários-mínimos, a remuneração oferecida no concurso do INSS é bem atrativa.

Fernando Maciel destaca que a remuneração oferecida para os cargos do INSS terminam sendo um chamariz para os candidatos que desejam ingressar numa carreira pública (Foto: Divulgação)

Pós-graduado em Direito Tributário com especialização em Execução Fiscal e também professor e advogado do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Unime, Paulo Vieira dos Santos Filho afirma que é fundamental que o candidato crie o seu planejamento de estudos baseado a sua realidade e rotina. “Sempre menciono a seguinte frase: ‘ Foco e Resiliência, que o Resultado chega’. Um maior sabotador para a preparação do concurso, é o próprio candidato”, avalia.

Outro ponto destacado por Vieira, é que no momento em que o candidato separar o estudo, deve existir foco total. “Com isso, é importante escolher um local adequado e silencioso, além de dispensar a utilização do celular”, reforça.



Particularidades

“O concurso do INSS apresenta uma particularidade que é a cobrança expressiva da disciplina de Previdenciário. Das 120 questões da prova objetiva, 70 dizem respeito ao Direito Previdenciário, por isso é necessário destinar um maior tempo de estudo para essa disciplina que tem um peso maior na prova”, orienta Maciel.

Dentro da disciplina de Direito Previdenciário, é importante priorizar o estudo das novidades normativas, especialmente das alterações legislativas ocorridas após o ano de 2019. “Por isso é importante reforçar o estudo da Emenda Constitucional 103/19 (Reforma da Previdência, Lei 13.846/19 (Minirreforma da Previdência) e Decreto 10.410/20 (Novo Regulamento da Previdência Social)”, esclarece Maciel.

Paulo Vieira dos Santos Filho ressalta que, embora não se tenha definido a banca responsável para o próximo concurso do INSS, existe grande possibilidade de ser mantida a CEBRASPE e, dessa forma, é fundamental que o candidato fique atento a algumas características que são observadas nas provas aplicadas por esta banca.

Paulo Vieira destaca a possibilidade de que, esse ano, a CEBRASPE seja novamente responsável pela banca de avaliação e reforça a necessidade de conhecer as características das provas (Foto: Acervo pessoal)

“A banca costuma apostar na interdisciplinaridade nas questões, ou seja, a questão pode navegar por várias disciplinas, por conta disso, as questões são extensas, sendo fundamental que o candidato esteja bem preparado, tanto no aspecto do conhecimento, como no aspecto psicológico”, ensina.

Etapas

Fernando Maciel sugere que o candidato busque um curso preparatório que propicie o material completo e atualizado para seus estudos. “Dessa forma, não há perda de tempo em procurar o material de estudo, ele já deve ter tudo a sua disposição a fim de destinar todo o seu tempo para a sua preparação”, diz, ressaltando que, logo no início da sua preparação, o estudante experimente diferentes tipos de métodos de estudo, vídeoaulas, audioaulas, PDFs...

“Descubra a ferramenta que melhor se adapta e onde há um melhor rendimento. Observe também o método de estudo, ou até mesmo a conjugação de vários deles, faça simulados e resolva muitas questões a fim de aferir o seu rendimento e propicie uma revisão do conteúdo estudado”, complementa. Por fim, o professor ressalta a importância de persistir na conquista dos objetivos.

Paulo Vieira dos Santos Filho, por sua vez, destaca a importância de que o candidato pratique uma atividade física e busque, independente da crença religiosa, um fortalecimento espiritual. “É importante que o candidato busque um equilíbrio para controlar a expectativa e ansiedade. Cabe destacar, que havendo a necessidade o candidato deve buscar o acompanhamento profissional de um psicólogo, que irá traçar estratégias para superar os obstáculos trazidos à nossa mente”, finaliza.

Saiba como controlar o estresse durante a preparação

Juliana Gebrim, primeira psicóloga especialista em concursos públicos, neuropsicóloga pelo Instituto de Psicologia Aplicada e Formação de Portugal (Ipaf) lembra que o estresse e a ansiedade podem afetar o desempenho dos candidatos, provocando crises de pânico, que reduzem a capacidade do estudante em manter o foco e a atenção e podem levar a alterações de memória.

Juliana Gebrim salienta para o cuidado em manter o estresse sob controle, evitando que essa condição possa prejudicar o candidato no momento das provas (Foto: Divulgação)

“Adquira maturidade. Todos nós sabemos o que deve ser feito para alcançar nossos objetivos. No entanto, a motivação pode ser o centro da sua vida. Você precisa saber o que fazer para ter ações em busca dos seus objetivos. Maturidade exige ação e saber qual o seu lugar no mundo”, ensina.

Ela reforça que, nessas horas, os estudantes devem parar, colocar a cabeça em ordem, se concentrar, fazer as técnicas e dar o melhor de si naquele instante. “Técnicas de respiração estão entre as maneiras mais eficazes para aliviar o estresse durante a prova, pois reduzem praticamente a zero a ansiedade, além de intensificar a concentração do candidato. Por isso, reserve alguns minutos antes da prova para exercitar a respiração e se tranquilizar”, sugere.



Dicas de uma mente tranquila

1. controlar a respiração, inspirando e respirando de forma lenta e profunda para levar mais oxigênio ao cérebro e reduzir a sensação de asfixia;

2. mudar o foco por meio de distrações para o corpo e mente para se desconectar das tensões, seja pensando em coisas ou pessoas que você gosta ou buscando por pensamentos positivos;

3. algumas técnicas como a respiração diafragmática, grounding ou o mindfulness também podem ser usadas neste momento. São muitos os benefícios que essas técnicas trazem para os concurseiros, seja aliviando as tensões na hora da prova e contribuindo para diminuir o estresse e ansiedade, seja aumentando a capacidade de concentração. Assim o candidato terá mais tranquilidade para escrever.