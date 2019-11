Concurso público: 15 seleções têm salários acima de R$ 10 mil

Cada vez mais disputados, os concursos com altos salários somam, nesta semana, quase 3,5 mil vagas. São 15 certames abertos com vagas que oferecem remuneração acima de R$ 10 mil - o que explica o interesse do concurseiro, não só pela estabilidade profissional mais também pelo lado financeiro.

O maior salário em disputa está no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (MS), que tem inscrições abertas até o dia 5 de dezembro para o cargo de juiz substituto. São 10 vagas com remuneração que pode chegar a R$ 27.363,98.

Podem participar do certame profissionais com curso superior em Direito, experiência mínima de três anos em atividade jurídica e idade inferior a 65 anos na data da posse. O cadastro está sendo feito no site www.concursosfcc.com.br. A taxa de participação custa R$ 270.

“As carreiras que oferecem maiores salários exigem um nível maior de escolaridade, incluindo em alguns casos especializações, títulos e experiência na área pretendida. Por isso exige uma dedicação ainda maior e também requer muita disciplina”, é o que orienta o criador do canal Próximos Concursos, Wagner Fernandes.





15 CONCURSOS COM SALÁRIOS ACIMA DE R$ 10 MIL Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Prefeitura de Jaguapitã (PR) 14 R$ 15.338,04 Fundamental e Superior 29/11 Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) 01 R$ 16.454,57 Superior 16/03 Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FO-USP) 01 R$ 16.454,57 Superior 13/03 Prefeitura de Foz do Iguaçu (PR) 49 R$ 16.100,00 Médio e Superior 05/12 Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso do Sul (TJ - MS) 10 R$ 27.363,98 Superior 03/12 Prefeitura de Matelândia (PR) 17 R$ 17.060,18 Fundamental, Médio e Superior 01/12 Prefeitura de Formiga (MG) 413 R$ 10.956,63 Fundamental, Médio e Superior 12/12 Secretaria de Economia do Distrito Federal (DF) 120 R$ 14.970,00 Superior 19/12 Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) 2464 R$ 10.350,00 Superior e Médio 10/12 Prefeitura de Cacimba de Dentro (PB) 71 R$ 10.000,00 Fundamental, Médio e Superior 11/12 Prefeitura Municipal de Figueirópolis D'Oeste (MT) 05 R$ 15.367,15 Médio e Superior 19/12 Prefeitura Municipal de Balneário Piçarras (SC) 81 R$ 15.824,91 Fundamental, Médio e Superior 16/12 Prefeitura de Carapicuíba (SP) 22 R$ 13.383,80 Superior 29/11 Prefeitura de Apiacás (MT) 27 R$ 13.626,90 Fundamental. Médio e Superior 28/11 Prefeitura de Cacoal (RO) 41 R$ 11.700,00 Médio e Superior 28/11

Outro certame que chama atenção pelo salário é a seleção para Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). E são muitas as portunidades, 2.464 para cargos de nível médio e superior com salários de R$ R$ 10.350, a depender do cargo.

Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico www.ibfc.org.br para o processo seletivo nacional, ou no www.vunesp.com.br para quem deseja trabalhar no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). As taxas cobradas para efetivar o cadastro variam de R$ 80 até R$ 240.

Mais seleções

O Brasil soma, atualmente, 16.419 vagas em 112 concursos abertos. Para quem quer buscar uma oportunidade na Bahia, começa hoje (25) as inscrições para o concurso da Secretaria da Casa Civil do Estado. A remuneração é de R$ 1.962,57.

São 10 vagas para profissionais de nível médio. Matrícula e mais informações em selecao.ba.gov.br. “A preparação é essencial para fazer a diferença frente à concorrência em qualquer prova de concurso. Além de muito esforço, conheça todos os detalhes”, reforça Wagner Fernandes.

PARA ENTRAR NA DISPUTA POR ALTOS SALÁRIOS

Conheça bem o cargo Salário alto é bom, mas é preciso entender as atribuições da atividade para evitar frustrações, diz o criador do canal Próximos Concursos, Wagner Fernandes. “Outros fatores precisam ser levados em consideração, como, por exemplo, aptidão pessoal, local de moradia, adequação do estilo de vida, satisfação”.

Leia todo o edital Esta é a tarefa básica para montar um bom plano de estudos e entender os detalhes da seleção. “É de extrema importância conhecer todas as informações que constam no edital”, diz.

Metodologia Fernandes recomenda ainda que o candidato busque técnicas que estimulem o seu aprendizado. Ou seja, não é estudar por estudar, mas estudar do jeito certo. “Para isso existem técnicas e metodologias avançadas que otimizam o tempo de estudos, aceleram o aprendizado e ajudam a reter o conteúdo de forma mais efetiva”, pontua.

Mantenha a motivação Além do conteúdo dominado, a preparação exige também um cuidado com o emocional. Não dá para se descuidar da saúde. “Ao final de cada etapa alcançada nos estudos, leia um livro, assista uma série”, orienta.