Concursos no orçamento previstos para 2020

A aprovação do Projeto de Lei Orçamentária (LDO) para 2020 deve trazer um alento para os concurseiros que aguardam processos seletivos na esfera federal, até então escassos. Isto porque um dos principais pontos destacados no documento é a possibilidade de provimento e criação de cargos e funções, caso haja orçamento disponível. No projeto consta também a liberação de concursos públicos no próximo ano. Após a aprovação do texto no Congresso Nacional, o projeto segue para o gabinete da presidência.

Vagas para trainees

A BRF tem 40 vagas abertas para o seu programa de Trainee 2020. Com oportunidades para profissionais formados entre julho de 2017 e julho de 2019, os salários podem chegar a R$ 6,5 mil. As inscrições vão até o dia 03 de novembro no site www.brf-global.com.