Concursos para 2023 têm salários de mais de R$ 20 mil; veja lista

Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Sefaz, TJBA, TRE, TST,TSE. Esses são alguns dos concursos públicos previstos para o próximo ano e que estão enchendo os olhos de quem sonha com uma carreira no serviço público. Além dos benefícios, a segurança, esses certames trazem consigo o plus dos excelentes salários.

Para se ter uma ideia, basta lembrar que o concurso Receita Federal contará terá 699 vagas de início imediato, sendo 230 para o cargo de Auditor-Fiscal, com remuneração inicial de R$ 21.029,09 e 469 para Analista-Tributário, que pagará R$ 11.684,39 por mês, exigindo ensino superior em qualquer área. A PRF tem previsão de R$ 9.899,88 e a PF R$12.522,50.

A professora de direito tributário Bia Nogueira(@profabianogueira) destaca que passar em um concurso da Receita Federal significa trabalhar em órgão público de credibilidade. “Além disso, você terá a qualidade de vida, inclusive com estabilidade financeira e profissional”, completa, ressaltando que por conta da carência de servidores, a Receita Federal poderá convocar excedentes de ambos os cargos, conforme Decreto 9.739 de 2019, e caso o Ministério da Economia autorize.

O Professor Marcão sugere que os interessados não percam tempo e já comecem a organizar os estudos para os concursos de 2023 (Foto: Acervo pessoal)

Se você é um dos interessados, a dica do professor Marcus Vinicius Mendes, o professor Marcão do curso Impacto (@curso_impacto) é não perder tempo e organizar logo os estudos. “O candidato deve começar o planejamento dos estudos o mais rápido possível, traçando uma organização baseada no edital previsto para que ele possa ver todo conteúdo programático com qualidade”, orienta.

Além disso, o preparador destaca que o estudante para concurso não pode deixar de fazer simulados. “Assim, ele terá conhecimento sobre o seu desempenho e onde precisa melhorar”, diz.

Receita Federal

No caso da Receita Federal, as inscrições serão abertas de hoje,12, até 19 de janeiro de 2023, no site da Fundação Getúlio Vargas (https://conhecimento.fgv.br/concursos/rfb22). Mais informações podem ser obtidas através do e-mail concursorfb22@fgv.br.

A advogada tributarista destaca que a prova elaborada pela Fundação Getúlio Vargas - FGV costumam ser bem extensa. “Portanto, é importante que o candidato se prepare para essa característica, descansando bastante no dia anterior, e tentando manter a calma para raciocinar melhor”, ensina.

A seleção dos candidatos será feita através das provas: objetiva; discursiva; pesquisa de vida pregressa e curso de formação profissional.

A avaliação objetiva está prevista para 19 de março de 2023, em dois turnos. Uma vez aprovado na prova discursiva, o candidato passará por uma pesquisa de vida pregressa, que tem caráter eliminatório e levará em consideração a idoneidade moral, devendo o candidato apresentar certidões criminais, folhas de antecedentes e outros documentos.

Bia Nogueira salienta as características da banca feita pela FGV, cujas provas costumam ser extensas e cansativas (Foto: Acervo pessoal)

Os candidatos que forem aprovados nessas etapas farão o Curso de Formação Profissional, que terá o caráter eliminatório, com a modalidade de Ensino à Distância (EaD) e provas presenciais, feitas nas unidades de Brasília – DF; Manaus – AM; Recife – PE; São Paulo – SP; Curitiba – PR.

Em caso de empate, terá vantagem aqueles mais velhos, desde que tenha 60 anos ou mais, conforme o Estatuto do Idoso; o de maior pontuação na prova discursiva; quem obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos; maior nota em Conhecimentos Básicos – Fluência em Dados; maior pontuação em Conhecimentos Básicos – Língua Portuguesa; tiver exercido a função de jurado, conforme prevê a lei.

Bia Nogueira pontua que é fundamental que o candidato entenda as especificidades da Receita Federal e as atribuições do cargo que se almeja. “A partir daí, você poderá delimitar que tipo de questões teóricas poderão ser cobradas na sua prova. As provas da Receita Federal são bem específicas e costumam ser diretamente ligadas a sua atuação. Esse com certeza será um diferencial”, pontua.

Salários altos

O professor Marcão lembra que os concursos mais atrativos pelos bons salários também são aqueles com a concorrência maior, por isso mesmo, além de organizar bem os estudos, é necessário aliar as horas de estudo com o controle emocional para que a saúde mental não jogue contra o candidato.

“Muitos candidatos perdem nos concursos por descontrole emocional no momento da prova, então é necessário que, sempre que for necessário, o estudante busque acompanhamento profissional de psicólogos e terapeutas”, pontua.

André Malheiros reforça a importância de preparar o corpo e a cabeça para as exigências e o estresse das provas (Foto: Acervo Pessoal)

O professor e advogado André Malheiros (@professorandremalheiros) reconhece que não é possível medir o conhecimento em um dia, mas um bom equilíbrio emocional ajuda a contornar adversidades. “O estudante que quiser se sair bem, precisa treinar o corpo e a cabeça e, para isso, o melhor é investir em simulados”, sugere.

“Simular situações de provas permitem aprender e, ao mesmo tempo, tornam aquela situação de estresse algo comum para o corpo e a cabeça”, conclui.

Planejamento nota 10

1 - Planejamento

Planejar os estudos é fundamental! A ideia do ciclo de estudos, com a alternância de matérias, é extremamente benéfica para a fixação do conteúdo. Estar atento também à criação de uma rotina diária de estudos, com o acompanhamento de conteúdo estudado e quantidade de exercícios resolvidos por dia, além do desempenho neles, é importantíssimo e ajudará o concurseiro a ter um foco durante a sua preparação. O planejamento de estudos precisa ser dinâmico, vai evoluir e estará sujeito a ajustes e melhorias constantes.



2 - Constância

É importante manter o conhecimento fresco na cabeça. Para isso, é fundamental que o concurseiro tenha contato semanal com todas as disciplinas que estarão na prova. Nas disciplinas que possui mais facilidade, pode alocar uma carga menor. Por outro lado, nas matérias que envolvam maior complexidade ou que possuam um peso maior na prova, certamente precisará de uma alocação mais relevante de carga horária.



3 - Faça pausas

Dedicar-se aos estudos e estar bem preparado para a realização da prova são fatores que levam o concurseiro até a aprovação no concurso, mas é fundamental intercalar a maratona de estudos com pausas. Um recurso bastante conhecido e funcional é a “Técnica Pomodoro”, que consiste em blocos de estudos seguidos de pausas. Ela pode ser, inclusive, customizada. Por exemplo: pode-se estudar 50 minutos, seguidos de 10 minutos de descanso. Lembrando que não existe uma regra única. Cada pessoa precisa saber adaptar as pausas de maneira saudável à sua rotina de estudos.



4 - Teoria x Prática

Sobre a questão de divisão entre teoria e prática, existem, muitas vezes, três fases de estudos: a primeira é a criação da base, consolidando a teoria e tendo os exercícios como forma de reforçar todo o conteúdo.

Em um segundo momento, quando existir um equilíbrio maior entre teoria e prática, é considerável ter um tempo maior praticando exercícios e revisando a teoria já estudada, com o acréscimo de eventuais matérias novas ao ciclo.



E, em um terceiro momento, quando o aluno já está bem avançado, basicamente o processo será focado em revisão do conteúdo e resolução de muitos exercícios.

5 - Exames de aptidão física

No caso dos certames públicos que têm exames de aptidão física como parte do processo, a recomendação é iniciar a preparação durante os estudos para o concurso. Até por isso, o planejamento - tanto de cronograma de estudos, quanto de preparação física - é extremamente importante. Ou seja, não inicie os exercícios físicos somente após concluir os estudos da parte objetiva e discursiva.

(Fonte: www.estrategiaconcursos.com.br)

Veja o que deve cair para cada cargo da RF:

Auditor-Fiscal

Turno da manhã

• Língua Portuguesa: 10 questões;

• Língua Inglesa: 08 questões;

• Raciocínio Lógico Matemático: 08 questões;

• Estatística: 06 questões;

• Economia e Finanças públicas: 06 questões;

• Administração Geral: 08 questões;

• Administração Pública: 08 questões;

• Auditoria: 08 questões;

• Contabilidade Geral e Pública: 08 questões;

• Fluência em Dados: 10 questões.

Turno da tarde

• Direito Administrativo: 08 questões;

• Direito Constitucional: 08 questões;

• Direito Previdenciário: 10 questões;

• Direito Tributário: 12 questões;

• Legislação Tributária: 10 questões;

• Legislação Aduaneira: 12 questões.



Analista-Tributário



Turno da manhã

• Língua Portuguesa: 15 questões;

• Língua Inglesa: 10 questões;

• Raciocínio Lógico Matemático: 10 questões;

• Estatística: 10 questões;

• Administração Geral e Pública: 10 questões;

• Fluência em Dados: 15 questões.

Turno da tarde

• Direito Constitucional: 14 questões;

• Direito Administrativo: 12 questões;

• Direito Tributário: 16 questões;

• Legislação Tributária: 14 questões;

• Legislação Aduaneira: 14 questões.