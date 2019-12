Concursos: Prefeituras baianas oferecem 600 vagas para todos os níveis

A segunda quinzena de dezembro tem início com a oferta de 19.900 vagas em todo o Brasil, com destaque especial para as seleções realizadas pelas prefeituras. Na Bahia, são quase 600 vagas para os municípios de Ibirapitanga, Lajedinho e Santa Cruz Cabrália.

Distante 350 quilômetros de Salvador, o município de Ibirapitanga está localizado na região cacaueira, no sul do estado e busca preencher 505 vagas para os níveis fundamental, médio ou técnico e superior, com salários que variam de R$ 998 a R$ 15.000. Todo o processo seletivo está sob a responsabilidade da empresa Concursos Públicos, Pesquisas, Eventos e Marketing (Conpevem).

As provas objetivas deverão ser realizadas no dia 26 de janeiro e englobarão conhecimentos em Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Noções de informática (exceto para os cargos de ensino fundamental) e Conhecimentos específicos. O concurso terá validade de dois anos.

Até o dia 23 de dezembro, a Prefeitura de Lajedinho também selecionará nove profissionais de níveis de escolaridade diversos para os seus quadros. O processo seletivo consistirá de análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, e entrevista, de caráter apenas classificatório. A contratação dos novos profissionais será pelo prazo de 24 meses, com a possibilidade de renovação por igual período, uma única vez, a critério da administração municipal.

Também no sul da Bahia, a Prefeitura de Santa Cruz Cabrália fará concurso para preencher as vagas para Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. O concurso está sob os cuidados do Instituto de Fomento, Educação e Pesquisa(IFEP) e as inscrições poderão ser realizadas entre os dias 1º de janeiro e 9 de fevereiro de 2020, através do endereço eletrônico www.ifepbr.org.br. Vale destacar que a prova objetiva tem data prevista para 15 de março de 2020.

Individualidades

O fundador do Núcleo de Aprendizado Colaborativo, o professor e advogado César Tavolieri lembra que os concursos oferecerem igualdade de condições para todos que participam. “O grande ponto é que nem sempre o que sabe mais é o aprovado. Por vezes, aquele que conhece a banca e a prova que vai fazer pode sair muito na frente”, diz, reforçando que o estudo individualizado, com claro conhecimento dos sabotadores de aprendizado é a melhor alternativa para o resultado concreto na preparação.

“O que funciona com um aluno pode não dar certo com outro, por isso há a necessidade de individualizar a preparação”, completa.

Com uma experiência de mais de 15 anos na preparação para concursos, ele pontua que os alunos devem se preparar por meio de técnicas diferenciadas de aprendizado, como entender o seu cronotipo e o seu temperamento para amenizar os erros mais cometidos pelos concurseiros. “É essencial aprender a fazer a leitura das questões, aplicando a teoria, aprender a interpretação clara na leitura e técnicas estratégicas para realização das provas. Além de um cuidado especial com a questão emocional que é um fator determinante numa situação de avaliação como essa”, ensina.

César diz que o conhecimento dos assuntos pode ser adquirido até pelo aluno, pois para isso basta destrinchar o edital. “Outra coisa bem diferente é conseguir aplicar o conhecimento quando questionado em uma prova. Requer treinamento, estratégia, ajuste da concentração”, orienta. Segundo o professor, não basta assistir aulas ou ler apostilas e livros apenas. “Deve-se ter clareza no objetivo, criar rotinas e estratégias claras de estudos e principalmente não desistir”, finaliza o professor.

Concursos Vagas Salários Escolaridade Inscrição Prefeitura de Ibirapitanga 505 R$ 998,00 a R$ 15.000,00 Todas 20 de dezembro,

no local Prefeitura de Lajedinho 9 (REDA) R$ 998,00 a R$ 14.800,00 Todas 23 de dezembro,

no local Prefeitura de Santa Cruz Cabrália Não informado Não informado Não informado 1.01 a 9.02

(www.ifepbr.

org.br). Prefeitura de Goiana (PE) 696 R$ 998,00 e R$ 5.988,00 Todas 29 de dezembro

(www.idib.org.br) Prefeitura de Toritama (PE) - R$ 1.030,00 a R$ 2.557,74 Todas 29 de dezembro,

no local Prefeitura de Cristinápolis (SE) 232 até R$ 8.000,00 Todas 20 de dezembro Prefeitura de Betim (MG) 392 R$ 1.028,54 a R$ 4.952,00 Todas 16 de janeiro (www.institutoaocp

.org.br) Prefeitura de Governador Valadares (MG) 1.100 até R$ 5.075,30 Todas 18 de dezembro

(www.msmconsultoria

.com.br Prefeitura de Cariacica (ES) 175 R$ 1.102,06 a R$ 2.115,93 Médio e superior 19 de dezembro

(www.institutoaocp

.org.br) Prefeitura de Gurinhém (PB) 119 R$ 998,00 a R$ 5.000,00 Todas 18 de dezembro (http://cpcon.uepb

.edu.br)