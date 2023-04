Condé comanda coletivo de olho na estreia do Vitória na Série B

Sem entrar em campo desde o dia 8 de março, o time principal do Vitória participou de uma simulação de jogo no último sábado (1º). A atividade, que foi comandada pelo técnico Léo Condé no Barradão, faz parte da preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Para deixar o coletivo com mais cara de real possível, houve até presença de arbitragem.

O lateral Railan marcou o único gol do treinamento, no segundo tempo, após trocar de lado: saiu da equipe com camisa cinza e foi para o time com o colete amarelo. Outra novidade na etapa final foi a presença do volante Matheus Trindade. Depois de ficar de fora no começo do trabalho, entrou no intervalo, participando de seu primeiro treino com o grupo.

Após o treinamento, os jogadores foram liberados, e ganharam o domingo (2) de folga. O elenco rubro-negro se reapresenta na tarde da segunda-feira (3), quando iniciará a terceira semana de intertemporada.

A estreia do Vitória na Série B será diante da Ponte Preta no Barradão. A CBF ainda confirmará a data e horário, mas a partida deve acontecer no dia 14 ou 15 de abril.