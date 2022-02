Condenado por estupro, Robinho perde o sorriso, muda rotina e se isola

Robinho sempre foi conhecido em Santos (SP) por ser um cara alegre, que era visto constantemente jogando futvôlei nas praias da cidade e bastante acessível. Tudo isso mudou desde o dia 19 de janeiro, quando ele foi condenado por estupro em última instância pela Justiça italiana.

De acordo com o Uol, o jogador já tinha uma rotina mais isolada desde que a história do estupro foi divulgada na mídia. mas está ainda mais recluso depois da pena final de nove anos de prisão na Itália.

Como não pode ser extraditado, ele está livre no Brasil, onde passa a maior parte do tempo na sua casa, localizada no luxuoso condomínio Jardim Acapulco, no Guarujá (SP). Por outro lado, agora não pode sair do país, já que a Itália emitiu mandado de prisão internacional.

O atacante 38 anos tem casa na cidade de Santos, mas opta por Guarujá neste momento pela privacidade. Ele não tem atualizado as redes sociais e evita qualquer aparição pública.

Nesta semana, por exemplo, Robinho foi ao seu barbeiro e surpreendeu os presentes no salão pelo silêncio. Ele entrou e saiu do espaço sem conversar e só disse o mínimo.

"Não deu um sorriso", disse um interlocutor, ao Uol.

Robinho ainda não admitiu oficialmente que está aposentado, mas dificilmente voltará a jogar futebol. Seu grande sonho era ser inocentado para encerrar a carreira no Santos, time de seu coração. No entanto, o retorno ficou inviável após a condenação.

Mesmo sem jogar mais, ele não deve ter problemas financeiros. O atleta tem economias, principalmente após a passagem pelo futebol chinês (Evergrande) —ele ainda jogou por Real Madrid, Manchester City, Atlético Mineiro e dois clubes da Turquia (Basaksehir e Sivasspor)—, e tem dinheiro aplicado em investimentos.

Ao Uol, uma pessoa próxima ao atacante revelou que, sem loucuras, Robinho "tem dinheiro para ele, os filhos e os netos".