Condenado por estupro, Robinho quebra o silêncio e declara apoio a Bolsonaro

Condenado por estupro coletivo pela Justiça italiana em janeiro deste ano, o ex-jogador Robinho quebrou um silêncio de mais de nove meses nas redes sociais ao fazer uma publicação na tarde desta sexta-feira (30) em apoio ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro.

Em sua conta oficial do Instagram, Robinho publicou uma foto onde aparece com a camisa da seleção brasileira comemorando fazendo o número 22 com os dedos. Esse é o número de candidatura de Bolsonaro para a presidência. Na legenda da foto, que também foi postada nos stories, o ex-atleta escreveu o número 22 ao lado da bandeira do Brasil.

Com mais de 2 milhões de seguidores na rede social, Robinho já recebeu mais de 30 mil curtidas na foto, mas bloqueou o recurso dos comentários no post.

A publicação de Robinho acontece cerca de 24h depois de um vídeo do atacante Neymar circular nas redes sociais onde ele declara apoio a Jair Bolsonaro. Na gravação, Neymar aparece dançando e cantando um jingle de campanha de Bolsonaro.

Aos 38 anos, a última vez que o nome do ex-atacante apareceu no noticiário foi quando ele anunciou sua aposentadoria dos gramados, em julho de 2022. Na época, ao ser procurado pela reportagem do UOL, Robinho se negou a dar uma entrevista e afirmou que não vai voltar a atuar como profissional. Em mensagem trocada com o portal, o ex-jogador pediu para ser deixado em paz.

“Não quero dar entrevista nenhuma se puder deixar eu e minha família em paz fico agradecido! Você tava pedindo posicionamento do Santos pq entrei lá, Santos sempre foi e sempre será minha casa. Não tem nenhum personagem mais importante pra vocês falarem?”, disse através do WhatsApp.

Robinho foi condenado pela Corte de Cassação de Roma, em última instância, a nove anos de prisão pelo crime de estupro contra uma mulher albanesa, em uma boate de Milão. O caso aconteceu em 2013 e o amigo do jogador, Ricardo Falco, também foi considerado culpado.

A polícia italiana chegou a solicitar à Justiça brasileira a extradição de Robinho para que ele cumpra a pena em solo europeu, mas o Brasil não faz extradição de seus cidadãos para fora do país. Não há informações se o ex-atacante terá que cumprir a pena no Brasil.