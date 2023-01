Condição de Jeremy Renner "é pior do que todos imaginam", diz amigo

Um amigo de Jeremy Renner revelou em entrevista para o tabloide britânico The Mirror que ele estaria em uma condição "muito pior" do que o relatado até então. O astro da Marvel sofreu recentemente um acidente na neve e foi esmagado por um trator Snowcat depois de ajudar um familiar a desatolar um carro da neve, enquanto ambos retiravam a neve acumulada na rua.

"É muito pior do que todos imaginam. Jeremy está muito ciente do fato de que quase morreu lá", disse o amigo ao Mirror. O ator foi levado de helicóptero para o hospital após o acidente e estava em estado crítico, mas ficou estável após a cirurgia. O amigo ainda pontuou que o dano em seu peito foi "substancial", e que ele tem um longo caminho de recuperação pela frente."O dano no peito de Jeremy foi tão substancial que teve que ser reconstruído na cirurgia", disse outra fonte à imprensa internacional, acrescentando que o ator "é um lutador" e que está "determinado a superar isso".

Apesar de seguir na UTI, Renner está lúcido e vem compartilhando esporadicamente posts com os fãs. Nesta segunda-feira (16), ele compartilhou duas fotos da neve e pontuou que sente falta de estar ali, porém alertou os fãs: "Saudades do meu lugar feliz", começou ele, acrescentando posteriormente: "É um caminho difícil pela estrada. Tomem cuidado".

A região onde Jeremy Renner mora vem sofrendo com nevascas severas nos últimos meses (reprodução Instagram)

O ator está internado há 17 dias desde que esmagado por um Snowcat depois de ajudar um familiar a desatolar um carro da neve, em uma estrada privada, próxima a sua residência, nos Estados Unidos. Jeremy, famoso por sua atuação como o Gavião Arqueiro em Os Vingadores, ficou em estado grave e foi levado às pressas para o hospital, sendo submetido à cirurgia e ficando sob observação na UTI.

O site TMZ obteve o registro da ligação feita para a emergência e revela que o ator podia ser ouvido ao fundo gemendo de dor. No relato, a parte mais assustadora é quando a pessoa conta que o lado direito do peito de Renner afundou e que a parte superior do tronco foi esmagada.

As autoridades locais dizem que Renner estava ajudando um membro da família a tirar o carro da neve pesada, no domingo passado, com um snowcat, uma espécie de trator para se locomover na neve. O ator saiu do veículo para conversar com o familiar, e o veículo começou a capotar. Autoridades dizem que Renner tentou voltar para o banco do motorista quando foi esmagado.