Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

Maltratai-vos uns aos outros como eu vos maltratei. Aparentemente, e pelas evidências que nossa humanidade vai deixando atrás de si, a esmagadora maioria interpretou a mensagem divina desse jeito, porque a moeda corrente dos relacionamentos humanos é o maltrato mesmo.

E essa normalidade contradiz as inúmeras experiências que demonstram quão mágica e impressionante é a vida quando as pessoas se relacionam entre si de forma solidária e colaborativa, se interessando por se protegerem mutuamente e se brindarem com apoio, amparo e fidelidade.

E assim, dilacerada pelos paradoxos, nossa humanidade é capaz de manifestar e consolidar o que de pior e de melhor há no Universo, o mais elevado e o mais abjeto, dando motivos simultaneamente de condolências e congratulações.

ÁRIES: Sem tentar, sua alma nunca saberá se poderia ter dado certo. Sem tentar, tudo continuará na imaginação, que vai inflacionando dia a dia sentimentos de todos os tipos. Melhor continuar tentando, apesar dos erros.

TOURO: Continue tendo em vista seus objetivos mais ousados, e não se deixe intimidar pela lógica que avisa ser impossível os realizar. A vida não se circunscreve à lógica que nossa humanidade gostaria que tudo tivesse.

GÊMEOS: Elabore suas estratégias e aja com astúcia, mas não se iluda com que está tudo sob controle, porque sua alma enveredou por caminhos muito complexos, que têm tantos fatores que não haveria inteligência capaz de os dominar.

CÂNCER: Melhor seria que todo mundo se entendesse e as pessoas dessem as mãos para se apoiarem mutuamente, em vez de continuar se maltratando como se fossem estorvos. Mas, talvez, isso seja muito pedir para essas pessoas.

LEÃO: O que você enxerga e que parece invisível ou sem valor às pessoas com que você se relaciona, é o que sua alma deve perseguir, a despeito de não haver apoio e, ao contrário, seus passos serem criticados duramente.

VIRGEM: Encontre espaço para você se expressar, e se as pessoas atrapalharem ou forem indiferentes, não se importe nem um pouco com isso, continue em frente, porque assim sua alma se aliviará através da expressão.

LIBRA: Ainda que pareça impossível o que você pretende neste momento, vale a pena apostar em seguir em frente em vez de, depois, perceber que a oportunidade escapou das mãos. Impossível, neste caso, é apenas um ponto de vista.

ESCORPIÃO: Seja fiel às palavras que empenhar, porque sua alma será cobrada por elas. Seja fiel, para não criar conflitos desnecessários, sua alma se encontra num momento que precisa ser resolvido com máxima rapidez.

SAGITÁRIO: Nem tudo que você pretende está ao seu alcance, mas isso não intimida sua alma, pelo contrário, ela enxerga nisso um chamado e sobrevém uma vontade louca de se meter em alguma encrenca, nem sempre no bom sentido.

CAPRICÓRNIO: Melhor você não se espelhar no que aconteceu no passado, porque este momento é inédito, não tem referência em nada do que você experimentou. Aceite as novidades e, principalmente, aja você de uma nova maneira.

AQUÁRIO: Viajar na imaginação pelos piores cenários possíveis é uma forma clássica de tormento que a alma inflige a si mesma. Nada indica que esses cenários sejam proféticos, mas as emoções que surgem são muito reais.

PEIXES: Sua alma se encontra em condições de trocar muito conhecimento e experiência, mas nem todas as pessoas estão dispostas a receber o que você lhes oferece. Procure continuar batendo em todas as portas, alguma será a sua.