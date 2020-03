Condomínio se revolta e tenta confinar à força apresentadora com coronavírus

O pânico tomou conta dos moradores de um condomínio de luxo no interior de São Paulo após a apresentadora Mariana Ferrão caminhar pelas dependências do local estando infectada por coronavírus. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, o pavor foi tamanho que tentaram confinar a ex-Bem Estar, da Globo, à força.

A chegada da apresentadora ao local causou pânico imediato no "grupo do zap" de moradores do condomínio. A situação piorou depois que alguns deles viram a jornalista dando uma caminhada pelo local.

Revoltados e com medo, os moradores acionaram a segurança do local para abordar e mandar Mariana ficar em "confinamento". Uma notificação foi enviada a ela, pedindo que respeitasse seu estad e que não saísse mais de casa até estar curada e sem a possibilidade de transmitir a doença.

O nível de pânico dos condôminos ficou grande ao ponto de solicitarem que a administração escalasse um segurança, com moto, para ficar diante da casa da jornalista.

Outro lado

Em bate-papo com o colunista, Mariana confirmou que de fato saiu uma vez em passeio pelas ruas de condomínio. Ela disse, no entanto, que até então não havia nenhuma recomendação proibindo caminhadas ao ar livre. Afirmou ainda que não se aproximou de ninguém e tampouco encostou em nenhum local da área comum.

Ela diz que até quando foi abordada por um segurança do local, permaneceu à distância. Segundo ela, o segurança pediu que ela voltasse para casa porque "os ânimos (dos demais moradores) estavam acirrados".

Mariana decidiu deixar o local, onde curtia uma 'folga' e já voltou para São Paulom onde mora. "Eu trabalho com área de saúde, jamais colocaria a vida das pessoas em risco", disse.