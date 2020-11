As eleições municipais de 2020 serão debatidas no #ConexãoNordeste desta quinta-feira (12). Para falar sobre a preparação e movimentação na Bahia, Ceará e Pernambuco, conversamos com os jornalistas Donaldson Gomes (Correio - BA), Guálter George (O Povo - CE) e Igor Maciel (JC - PE). Acompanhe o bate-papo em nosso programa! Lembre-se: o primeiro turno das #eleições2020 está marcado para o próximo domingo (15).