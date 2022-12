Conexão Salvador-Madri é retomada com dois voos semanais e operação da Air Europa

Quando a pandemia do coronavírus chegou, a rota aérea Salvador-Madri deixou de existir. Mais de dois anos depois, nesta quarta-feira (21), a conexão direta entre a capital baiana e a espanhola voltou a funcionar com quase 100% dos assentos ocupados em uma aeronave que levantou voo do território soteropolitano às 22h55. Uma decolagem que, daqui para frente, vai se repetir toda quarta e sexta-feira.

Cerca de 277 passageiros reinauguraram a rota que, segundo Gonzalo Romero, diretor geral da Air Europa no Brasil, deve voar sempre perto da ocupação máxima. "A nossa expectativa como companhia é que as próximas operações, entre dezembro e janeiro, contenham mais de 95% dos assentos ocupados", projeta Romero.

O diretor destacou ainda o peso histórico da linha para a companhia e a alegria com o retorno. "Estamos muito felizes de retomar uma rota tão importante para a nossa companhia. Lembrando que a rota de Salvador foi a primeira da nossa empresa há 19 anos no Brasil. Temos um apelo histórico aqui", completa ele.

De acordo com a Air Europa, o voo desta conexão será feito com a aeronave Dreamliner 787, uma das mais sustentáveis e eficientes do mercado.

Dreamliner 787 (Divulgação) Dreamliner 787 (Divulgação) Dreamliner 787 (Divulgação)

Marcus Campos, gerente de Marketing & Promoção Aérea só Aeroporto de Salvador, comemorou o retorno da linha. Ele aponta diversas consequências implícitas à volta.

"Cada voo traz, em média, quase 300 passageiros. Isso traz, não só para o aeroporto, mas para todo o trade turístico uma movimentação em cadeia que impacta positivamente. [...] É um movimento que reforça o papel do turismo na economia da cidade", diz ele.

Ele destaca, por fim, o fato das conexões diretas serem importantes pois reduzem o tempo de deslocamento e impulsionam o desejo do turista em vir para a capital baiana.

"A existência de conexões no Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, pode desestimular algumas pessoas. Já a praticidade dos voos diretos pode ser um fator decisivo na escolha do destino", completa.

Na rota entre Salvador e Madri, o voo UX84 decola do aeroporto da capital baiana às 22h55, com previsão de pouso em Madri às 11h25. No retorno, o voo UX83 parte da capital espanhola às 15h25, com chegada prevista a Salvador às 20h30.

Os horários dos voos permitem conexão em Madri para diversos destinos europeus, como Barcelona, Porto, Lisboa, Vigo, Zurique, Paris, Frankfurt, Munique, Roma e Milão, entre outros.