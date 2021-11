Conexões artísticas na Casa do Benin

Ponto de encontro da Flipelô, a Casa do Benin celebra diferentes expressões da negritude com uma agenda caprichada este fim de semana, que acontece de forma híbrida – presencial e também no YouTube. E que combina o acervo permanente do museu com novas exposições, saraus, performances artísticas e experiências gastronômicas.



Das 10 às 16h é possível visitar a Ocupação Ani é 10, mostra temporária que destaca textos e imagens do escritor Nelson Maca, a partir do universo imagético de seus livros. A mostra principal reúne trechos e 15 ilustrações do romance Ani - Todos os Fela do Mundo, assinadas pelo designer paulista Alexandre de Maio, ampliadas em painéis de 50 cm x 70 cm. “Como escritor e como editor, me preocupo sempre com o objeto livro. Seu projeto gráfico, incluindo diagramação e arte, é parte de algo mais amplo que a escrita verbal”, afirma Maca, que segue com a ocupação até fevereiro.

A programação do sábado (20) cruza a Flipelô com a Balada Literária – cuja sétima edição acontece até domingo e também tem abrigo na Casa do Benin. É lá que acontece a saudação à atriz gaúcha Vera Lopes, homenageada nesta edição da Balada. Ela tem sua trajetória em destaque no documentário Fàmòra - A Bahia abraça Vera Lopes, com direção de Ricardo Soares, e também está no centro do bate-papo Performance Negra – Cinema, Teatro e Poesia, com o diretor teatral Jessé Oliveira (RS), o ator Jorge Washington e a cineasta Day Rodrigues (SP). Fechando o dia, às 20h30, tem a exibição do show Barca Ijexá, gravado lá mesmo na Casa do Benin, e que traz o cantor, compositor e percussionista Jorjão Bafafé cantando Ijexás de sua autoria.

A gastronomia de inspiração negra e popular também ganha destaque na programação da Casa com a dobradinha entre os chefs Angélica Moreira e Jorge Washington. Ela pilota o Ajeum da Diáspora, a partir de 12h de sábado, com Cuscuz de Fumeiro de entrada e Frango Caipira com Pirão ou Guisado de Carneiro com Feijão de Corda como prato principal. E Jorge é o anfitrião do Culinária Musical, domingo, no mesmo horário, servindo Maxixada de Carne de Fumeiro. Os pratos custam R$ 60. Tudo temperado com muita música e poesia de artistas como Aloísio Menezes, Dão e Irma Ferreira. Instagram: @casadobenin | youtube: Casa do Benin .

O maestro Carlos Prazeres rege o concerto (Foto: Agnes Cajaíba/Divulgação)

Osba faz concerto no Pelourinho

A Orquestra Sinfônica da Bahia realiza neste domingo (21), na programação da Flipelô, a sua primeira apresentação aberta ao público desde o começo da pandemia. O encontro, batizado de Sarau da Osba, acontece às 17h, na praça Pastores da Noite, no Pelourinho. Com regência do maestro Carlos Prazeres e solos de flauta de Lucas Robatto e Tota Portela, a OSBA apresenta um repertório variado de compositores nacionais, com as obras Instantes II (de Prados) e Quatro Momentos nº 3, de Ernani Aguiar; Mourão, de Guerra Peixe; As Quatro Estações do Sonho, Op. 129, de Ernst Widmer, e Mortal Loucura, música de José Miguel Wisnik com base em poema de Gregório de Mattos. A apresentação é gratuita e exige

uso de máscaras.

Para re(pensar) o 20 de Novembro

Falas Negras - Realizado pela primeira vez no ano passado, o especial Falas Negras volta à programação da TV Globo neste 20 de Novembro, às 22h35. A produção abre espaço para Ana Fernandes (MT), Crystom Rodrigues (RS), Geomar Rabelo (SP), Fátima Oladejo (RJ) e Negralinda (PE), que trazem diferentes histórias de vida e reflexões sobre o que significa ser negro no Brasil atual e o impacto do racismo em suas vidas. O especial, que tem direção de Naína de Paula e Henrique Matias, com roteiro de Igor Verde e Valéria Almeida, também será exibido no GNT, dia 22, após o Papo de Segunda, e no dia 26 no Canal Brasil, às 19h10.





O ator César Mello em Doutor Gama (Foto: Pedro Iglesias Amaral)

Doutor Gama - Ainda na Globo, o Supercine exibe em primeira mão, na madrugada desde sábado (20), o filme Doutor Gama, lançado nos cinemas em agosto. O longa dirigido por Jeferson De é baseado na biografia do escritor e advogado abolicionista baiano Luiz Gama. O filme faz um recorde interessante na vida do personagem, mostrando um caso que ficou famoso, no qual ele defende um escravo nos tribunais. Nascido escravo, Gama conquistou a liberdade e, através das leis, libertou mais de 500 escravos. César Mello, Ângelo Fernandes e Pedro Guilherme interpretam o personagem principal três diferentes fases da vida.

Troféu Raça Negra - A TV Cultura tem uma programação especial dedicada à Consciência Negra este fim de semana. Entre os destaques estão o Cultura Livre, que recebe Juçara Marçal neste sábado (20), às 20h, para apresentar seu novo álbum, Delta Estácio Blues; no domingo (21), direto da Sala São Paulo, às 20h, a emissora exibe o tradicional Troféu Raça Negra, que homenageia o dançarino Ismael Ivo, que morreu em maio. A premiação será aresentada por Glória Maria e Paulo Betti e conta com números musicais..

Streaming gratuito – O documentário baiano A Noite Escura da Alma, do cineasta Henrique Dantas, é um dos dez filmes da 17 ª Mostra Internacional do Cinema Negro, em cartaz até dia 30 de novembro na plataforma À La Carte – com acesso liberado para não assinantes. O doc experimental fala sobre a ditadura civil e militar na Bahia. Também estão na seleção O Paí ó, de Monique Gardenberg, Mussum, um Filme do Cacildes, de Susanna Lira e Samba é Primo do Jazz, de Angela Zoé, sobre a diva Alcione. .