Confiança bate o Santa Cruz nos pênaltis e avança à semifinal

O Confiança é um dos semifinalistas da Copa do Nordeste 2020. A classificação foi alcançada após o time sergipano vencer o Santa Cruz, nos pênaltis, em jogo realizado na noite deste sábado (25), no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

Depois do empate por 0x0 no tempo normal, a classificação teve de ser decida nas cobranças de pênaltis. Aí, o Confiança levou a levou a melhor e superou o adversário por 4x2. Pipico e Patrick Nonato desperdiçaram as cobranças para o Santa Cruz.

Agora, o Confiança espera o vencedor do duelo entre Bahia e Botafogo-PB, que se enfrentam às 21h30, deste sábado, no estádio de Pituaçu, para conhecer o seu adversário na semi.

Mais cedo, nos jogos das 16h, outros dois classificados foram definidos. Em Pituaçu, o Vitória perdeu para o Ceará por 1x0, deu adeus ao torneio e viu o alvinegro avançar. O único gol da partida foi marcado pelo meia Vinícius, cobrando pênalti.

Na semifinal, o Ceará vai fazer o clássico com o Fortaleza. O tricolor se classificou após empatar por 0x0 com o Sport no tempo normal e vencer por 4x1 nos pênaltis. A partida foi disputada no Barradão.

A CBF ainda vai detalhar a tabela da próxima fase do Nordestão, mas os jogos devem ocorrer na terça-feira (28) e quarta-feira (29).