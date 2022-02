Confinado no Big Brother Portugal, Jardel descobre morte da mãe

Confinado na casa do Big Brother de Portugal, o ex-jogador Mário Jardel foi informado durante o programa sobre a morte da mãe, Maria de Fátima Almeida Ribeiro. O ídolo do Grêmio recebeu a notícia no último domingo (13), foi consolado pelos outros participantes e optou por permanecer no reality show.

Maria de Fátima morreu no último sábado (12). O falecimento foi comunicado nas redes sociais pela irmã de Jardel, Jordana, mas o ex-atleta soube apenas no dia seguinte. Segundo a apresentadora do Big Brother Famosos, Cristina Ferreira, foi uma decisão dos familiares, que tiveram autorização especial para entrar no programa.

"Nós soubemos, pela família do Jardel, que a mãe dele faleceu. Foi decisão da própria família de não divulgar até o final da gala [edição especial do programa]. (...) São eles que vão dar essa notícia e decidirem, em conjunto, o que é que querem fazer", afirmou.

Depois de ter sido informado, Jardel retornou para a sala do Big Brother Portugal e revelou a causa de morte. “Foi enfarte que ela morreu (…) mas ainda não digeri”, confessou, recebendo abraço coletivo dos colegas.

Campeão da Libertadores com o Grêmio em 1995, ele também manifestou a vontade em permanecer no reality show. “Ela viu-me bem e isso dá-me um certo conforto. (...) Todo dia é uma final para mim aqui, e agora é que tenho que ser mais forte. (…) O choro vai vir, a dor vai vir, mas há superação. Espero ser forte".

A equipe que cuida das redes sociais do ex-atacante lamentou a morte de Maria de Fátima. "Pedimos a Deus que conforte o coração do nosso querido Mário Jardel, assim como os dos familiares e amigos", diz o comunicado.

Em agosto do ano passado, o ex-jogador comemorou, nas redes sociais, o aniversário de 67 anos da mãe. Além do Grêmio, Jardel também é ídolo em clubes como Sporting, Porto e Galatasaray. No Big Brother Famosos, que é exibido pela TVI, ele já falou sobre a dependência química pela qual passou e sobre a luta constante contra as drogas.