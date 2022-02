Confira 11 filmes de Pedro Almodóvar para assistir na Netflix

Enquanto o novo filme de Pedro Almodóvar, Mães Paralelas, não entra no catálogo da Netflix, a estreia na plataforma está agendada para o dia 18 de fevereiro, a plataforma decidiu brindar o seu público com alguns outros longas do cineasta espanhol. Assim, o assinante poderá conferir produções como Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, Maus Hábitos, Fale com Ela, entre outras.

Saiba a seguir quais produções de Almodóvar estão disponíveis na Netflix para conhecer ou rever clássicos de sua filmografia.

Maus Hábitos (1983)

Além de cantora, Yolanda também está metida em negócios ilícitos e precisa fugir depois que algo dá errado. Perseguida por criminosos, ela encontra abrigo em um convento.

A Lei do Desejo (1987)

O cineasta Pablo se envolve em um triângulo amoroso com o namorado e um fã obcecado e acaba colocando a vida da irmã em risco.

Kika (1993)

Uma esteticista se envolve com um fotógrafo voyeurista e o padrasto dele, que pode ser um assassino.

Fale com Ela (2002)

Ao visitar sua amante em uma clínica, Marco conhece um enfermeiro apaixonado por uma mulher em coma, a quem dedica seus cuidados e os dois homens criam um vínculo.

O que eu fiz para Merecer Isto? (1984)

Vivendo em um apartamento minúsculo, uma mãe de família precisa lidar com o marido cruel, dois filhos rebeldes e a sogra.

Mulheres à beira de um Ataque de Nervos (1988)

Nesta comédia excêntrica, Pepa é abandonada e vê sua vida - e a vida das pessoas ao seu redor - sair de controle.

A Flor do Meu Segredo (1995)

Cansada de escrever livros inúteis e prestes a se separar do marido, uma romancista aceita trabalhar em um jornal sob pseudônimo.

Má Educação (2004)

Um cineasta encontra um amigo de infância que mostra o conto que ele escreveu sobre ter sido abusado pelo professor na escola católica.

De Salto Alto (1991)

Após anos de ausência, uma famosa cantora reencontra a filha, mas um assassinato pode colocar tudo a perder.

Carne Trémula (1997)

Durante um encontro com Elena, uma viciada em drogas, Vitor atira em um policial e é preso. Um ano depois descobre que Elena se casou com aquele policial.

Volver (2006)

Após a morte, uma mulher retorna a sua cidade natal para consertar o que não conseguiu resolver em vida.

Mães Paralelas (2021)

Duas mulheres, Janis e Ana, dividem um quarto de hospital onde vão dar à luz. Ambas são solteiras e engravidaram por acidente. Janis, uma mulher de meia-idade, não se arrepende e está exultante. Já Ana, adolescente, está assustada, arrependida e traumatizada. Janis tenta encorajá-la enquanto elas conversam pelos corredores do hospital. As poucas palavras que trocam nestas horas vão criar um vínculo estreito entre elas e mudar suas vidas de forma decisiva.