Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta quinta-feira (15)

ACM Neto (União Brasil)



Manhã

10h - Carreata em Itabuna

Tarde

13h30 - Carreata em Ipiaú

17h - Caminhada em Jequié

Noite

20h30 - Carreata em Ubatã

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

9h – Andorinha | Carreata no município

10h30 – Jaguarari | Carreata no município

Tarde

14h – Senhor do Bonfim | Carreata no município

15h30 – Pindobaçu | Carreata no município

16h30 – Antônio Gonçalves | Carreata no município

Noite

18h – Campo Formoso | Carreata no município e comício

João Roma (PL)

Manhã

08h10 – Entrevista à Rádio Brisa Mar FM, de Esplanada

10h00 – Gravação de programa eleitoral

Tarde

12h45 – Entrevista à Rádio Irará FM, em Irará

14:00 – Gravação de programa eleitoral

Noite

19h30 – Reunião com equipe de campanha

Kleber Rosa (PSOL)

Manhã

Concentração no antigo Bahia Café Hall,às 09h30min, com os professores das universidades estaduais, com caminhada em direção à Secretaria de Educação (SEC) e à Alba, em apoio à paralisação de 24h dos docentes

Tarde

14h Participa de Aula pública sobre " A Situação Orçamentária das Universidades e a carreira docente ", em frente à SEC

Noite

Entrevista à TV BAND, a partir de 18:50min, ao jornal "BAND Cidade"