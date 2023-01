Confira a lista de blocos afros que vão desfilar na Lavagem do Senhor do Bonfim

O retorno da tradicional lavagem do Senhor do Bonfim acontece daqui a dois dias, na quinta-feira (12). Mas, além de seguir o cortejo em direção à Colina Sagrada, os baianos ainda têm a opção de percorrer o caminho da fé ao som dos blocos afros de Salvador. Confira a lista dos grupos que farão parte da festa.

Ilê Aiyê na Lavagem do Bonfim

O bloco Ilê Aiyê voltará a desfilar o Cortejo da Negritude após dois anos de pausa por causa da pandemia de Covid-19. A saída está marcada para às 10h, partindo da Igreja da Conceição.

Valores:

Individual - R$50

Casadinha - R$80

Vendas e informações: (71) 2103-3400



Desfile dos Filhos de Gandhy

O cortejo Filhos de Gandhy desfilará no dia da Lavagem do Senhor Senhor do Bonfim, com um mini trio elétrico, em uma caminhada de fé. A concentração está marcada para às 7h da manhã, na sede do bloco, no Pelourinho. Já o cortejo partirá da Praça da Mãozinha, na Rua Riachuelo, no Comércio.

Valores:

Individual - R$50

Vendas e informações: sede do bloco, no Pelourinho

Muzenza do Reggae - Lavagem do Bonfim

O cortejo do Muzenza do Reggae estará presente na Lavagem do Senhor do Bonfim. A saída para o desfile está marcada para às 10h, partindo da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio.

Valores:

Individual - R$40

Casadinha - R$70

Vendas e informações: sede do bloco, no Pelourinho