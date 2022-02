Confira a lista de eventos privados que acontecem em Salvador no dia de Iemanjá

No dia dois de fevereiro, há quem aproveite com fé e há quem aproveite com farra. Pelo segundo ano consecutivo, as praias do Rio Vermelho estarão com o acesso proibido no dia de Iemanjá. Já as tradicionais festas privadas, com feijoadas e música ao vivo, marcarão presença como alternativa para lembrar a comemoração na orla.

As opções são diversas, tem open bar de cerveja, música ao vivo, cardápio especial e homenagem à Rainha do Mar. Apesar disso, o decreto estadual que impõe a restrição do público para eventos de até 1500 pessoas continua valendo e a entrada nas festas só deverá ser permitida mediante a apresentação do cartão de vacina com pelo menos duas doses do imunizante confirmadas.

Augusto Guimarães, 42, que não abre mão das festas particulares mesmo nos anos de praia liberada, já garantiu o seu ingresso para um desses eventos. O motivo da sua escolha foi o open bar de cerveja. “Essa é uma festa linda, a gente aproveita para agradecer, pedir benção, proteção, e ainda consegue se divertir no final. Já a festa foi escolhida a dedo para garantir minha gelada”, conta Augusto.

Vacinado com duas doses do imunizante contra a covid, Augusto se apoia nisso para curtir com proteção. O infectologista, Fábio Amorim, explica que o tipo de ambiente também precisa ser levado em consideração quando se trata da realização de eventos.

“A depender do local onde ocorra o dito evento pode até ser pior do que a aglomeração em ambiente em ar livre. Por mais que seja exigido passaporte de vacinação, a pessoa pode ser um portador assintomático e levar o vírus a todos os outros no ambiente confinado, onde os demais podem não ter a mesma sorte. E quanto ao número, 100, 500 ou 1500, não importam. Um positivo contaminado com variante Ômicron será capaz de contaminar um número expressivo de susceptíveis”, explica o infectologista.

De acordo com Fábio, ainda não é o momento ideal para nenhum tipo de aglomeração, mas, estando permitido, é possível e necessário tomar medidas para reduzir o risco de contaminação.

“Em primeiro lugar deve-se ter o esquema vacinal em dias, de preferência com doses de reforço, pois hoje, o que garante o sucesso de manter um quadro leve de doença sem necessidade de internamento é estar completamente vacinado. Não se deve esquecer de respeitar o distanciamento, utilizar sempre que possível máscaras eficientes e manter mãos higienizadas com água e sabão na ausência álcool gel”, alerta o infectologista.

Na lista dos principais eventos que acontecerão no dia de Dia de Iemanjá (quarta, dia 2) estão:

Feijoada da Dadá na Zomo

A Zomo Zone vai realizar no dia 2 de fevereiro, um evento para saudar Iemanjá. A homenagem contará com o buffet da Feijoada da Dadá e com as atrações musicais Afrodisíaco, Katulê, Noelson do Cavaco e DJ Don Juan. Os ingressos (venda de camisas) são limitados e seguem todos os protocolos dos decretos municipais e estaduais.

Quando: 2 de fevereiro (quarta), às 10h

Onde: Zomo Zone Salvador, R. da Paciência, 116, 2º andar, Rio Vermelho

Venda (camisas): (71) 99380-3909

Yemanjá Blue

O evento aconteceria no dia 2 de fevereiro), mas foi adiado para o sábado (sábado). De acordo com a assessoria do Yemanjá Blue, o adiamento foi motivado pelo anúncio do prefeito Bruno Reis no dia 27/01. O evento acontece das 10h às 22h. Para ter acesso ao estabelecimento será exigido a comprovação de imunização através do cartão de vacinação ou certificado obtido através do aplicativo Conecte SUS" Os clientes devem ter cumprido o ciclo completo de vacinação e para entrar e circular no local é exigido o uso de máscaras.

Quando: 5 de fevereiro (sábado)

Onde: Blue Praia Bar - Rio Vermelho

Quanto: Acesso Unissex: R$ 120 - 2º lote; Ingressos no TicketMaker

Festa de Iemanjá no Solar Restaurante

A Festa de Iemanjá já é tradicional no Solar Restaurante. O evento acontecerá no dia 2 de fevereiro (quarta-feira), com apresentação da Skanibais - SKA Orquestra e os DJs Maddox e Nai Kiese. O espaço tem três ambientes: pracinha, varanda e o salão climatizado e acesso a praia exclusiva do Rio Vermelho. O cardápio será assinado pela chef Andréa Nascimento.

Quando: 2 de fevereiro (quarta-feira), às 10h

Onde: Solar Restaurante, Rua Fonte do Boi, 24-B, Rio Vermelho

Quanto: R$ 120; Ingressos no Sympla

Yemanjá Vip

O evento contará com os shows das bandas Cheiro de Amor e Batifun, no dia 2 de fevereiro, às 14h, sendo all inclusive, com buffet de feijoada e open bar de cerveja, água e refrigerante. O Novotel sediará a 6ª edição do Yemanjá Vip, promovido e realizado pela Oquei Entretenimento. O traje recomendado para os participantes é o azul e o branco para saudar a Rainha do Mar, na área da piscina do hotel. Todas as recomendações do decreto estadual serão seguidas pela organização do evento. A comprovação de vacinação completa contra covid-19 será obrigatória na entrada da festa.

Quando: 2 de fevereiro (quarta-feira)

Onde: Novotel Rio Vermelho - R. Monte Conselho, 505 - Rio Vermelho

Ingresso: R$ 150 (1º lote); Vendas no Sympla, Partik, Ticketmaker, Novotel e na sede da Oquei

Mais informações: (71) 99990-7759

Menu Odoyá 705 - Restaurante e Bar 705

O restaurante oferecerá um cardápio especial em homenagem à Rainha Iemanjá. O Menu Odoyá 705 estará recheado de ingredientes e combinações tipicamente baianas com duas opções de entradas, pratos principais e sobremesas, além de uma trilha sonora dedicada à Sereia. O cardápio estará disponível para almoço ou jantar, no dia 2 de fevereiro (quarta-feira). Entre as opções de entradas está a porção de abará com quatro unidades, acompanhado de vatapá, pimenta e vinagrete, ou a casquinha mista, com aratu e siri, farofa e vinagrete. Em seguida, o prato principal é o peixe do dia, que chega à mesa, com o peixe na brasa, mini batatas, brócolis, tapenade de alcaparras, e o arroz de frutos do mar. A sobremesa conta com Tamires, que é um bolo de banana caramelizada, crumble, sorvete de doce de leite e torre escultural de caramelo, ou 705, que traz pudim de leite condensado, creme búlgara, geleia de caju, merengue, paçoca e macaron.

Quando: 2 de fevereiro (quarta-feira), das 12h às 23h

Onde: Restaurante e Bar 705 - Rua Manoel Antônio Galvão, 32, Pituaçu

Quanto: R$ 110; reservas no telefone (71) 3901-3705 ou Whatsapp (71) 99723-0705

Feijoada para convidados - Abertura do Canto Hotel

No dia da festa de Iemanjá, o Canto Hotel realizará sua abertura com uma feijoada para convidados. O espaço é um restôbar e rooftop contemporâneo. No dia, o buffet completo de feijoada será preparado pelo chef Matheus Almeida, além de drinks refrescantes preparados pela consultora e especialista em destilados, Isadinha. O local, que antes eram as antigas dependências do F. Design Hostel, do ator Luiz Fernando Guimarães, foi reformado e agora conta com 16 suítes.

Quando: 2 de fevereiro (quarta-feira)

Onde: Canto Hotel - Tv. Prudente de Moraes, 65 - Rio Vermelho

Quanto: exclusivo para convidados

Com supervisão da subeditora de reportagem Fernanda Varela