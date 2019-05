Confira a lista de relacionados do Vitória pra pegar o Bragantino

Já faz quase um mês desde que o Vitória conquistou seu primeiro e único triunfo nesta edição da Série B. Dentro de casa, no dia 4 de maio, o rubro-negro contou com uma tarde inspirada de Ruan Levine para virar contra o Vila Nova e vencer por 2x1. O jovem atacante fazia sua estreia como titular entre os profissionais e marcou os dois gols do time vermelho e preto.

Desde aquele dia, o Vitória jogou em outras três partidas e não ganhou mais nenhuma. Foram duas derrotas, contra Guarani e São Bento, além de um empate na última partida, contra o Atlético Goianiense, fora de casa. Herói da vitória contra o Vila, Ruan Levine ficou de fora do último jogo porque cumpria suspensão automática decorrente do terceiro cartão amarelo que sofrera na partida anterior.

Punição cumprida e agora o técnico Osmar Loss tem o garoto à disposição para o jogo contra o Bragantino na sexta-feira (31).

A quantidade de cartões sofridos por Ruan Levine chama atenção: foi advertido em três dos quatro jogos que esteve em campo. A única exceção foi contra o Botafogo-SP, quando ele saiu do banco de reservas.

Em bom baianês, Ruan Levine afirmou em entrevista nesta quinta-feira (30) que ficou ‘p** da vida’ com as advertências e chamou para si a responsabilidade de ser mais disciplinado, evitando oferecer desfalques ao time.

“Fiquei muito chateado comigo mesmo pelos cartões que tomei, um pouco de infantilidade. Fiquei muito p**. Em dez anos na base, nunca fiquei suspenso. Em quatro jogos, tomei três cartões. Isso é ruim para um atacante. Fiquei bastante irritado”, declarou.

A partida é válida pela sexta rodada da Série B e marca a estreia de Osmar Loss perante o torcedor. Para a ocasião, além do retorno de Ruan Levine, o treinador também promoveu os retornos de Matheus Rocha e Dedé para a lista de relacionados. Com lesão na coxa, Felipe Garcia está fora da partida. Vitória e Bragantino se enfrentam no Barradão às 21h30.



Confira lista de relacionados por Osmar Loss:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Ronaldo

Laterais: Capa e Matheus Rocha

Zagueiros: Everton Sena, Dedé, Ramon, Zé Ivaldo

Volantes: Rodrigo Andrade, Dudu Vieira, Gabriel Bispo, Marciel, Romisson, Matheus Farinha e Léo Gomes

Meias: Nickson e Ruy

Atacantes: Anselmo Ramon, Ruan Levine, Wesley, Marcelo, Ítalo e Neto Baiano