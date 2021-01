Confira a lista de todos os famosos cotados para o 'camarote' do BBB 21

Em algumas horas, a lista de participantes da 21ª edição do Big Brother Brasil será anunciada pela TV Globo. Novamente divididos entre 'pipoca' e 'camarote', o programa contará novamente com diversos participantes famosos, que neste momento já se encontram confinados nas instalações do Hotel Hilton, no Rio de Janeiro (RJ).

O CORREIO listou os principais nomes que estão sendo especulados para participar do reality show, que irá premiar o grande campeão desta edição com um prêmio de R$ 1,5 milhão. Ao contraráio da última edição, os influenciadores digitais dominaram os rumores, evidenciando a força de internet em detrimento às mídias tradicionais.

Confira abaixo a lista completa de nomes especulados para o 'camarote' do BBB 21.

Camila Loures - influenciadora e cantora

Foto: Reprodução/Instagram

Camilla de Lucas - influenciadora

Foto: Reprodução/Instagram

Carla Diaz - atriz

Foto: Reprodução/Instagram

Carol Macedo - atriz

Foto: Reprodução/Instagram

Fiuk - ator e cantor

Foto: Reprodução/Instagram

Flávia Pavanelli - influenciadora

Foto: Reprodução/Instagram

Gabriela Pugliesi - influenciadora

Foto: Reprodução/Instagram

GKay - influenciadora

Foto: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa - influenciadora

Foto: Reprodução/Instagram

Jão - cantor e compositor

Foto: Reprodução/Instagram

Kéfera - influenciadora e atriz

Foto: Reprodução/Instagram

Matheus Mazzafera - influenciador e apresentador

Foto: Reprodução/Instagram

Mayra Cardi - empresária e influenciadora

Foto: Reprodução/Instagram

Ney Lima - influenciador

Foto: Reprodução/Instagram

PK - cantor

Foto: Reprodução/Instagram

Pocah - cantora

Rafael Infante - ator

Foto: Reprodução/Instagram

Thiago Martins - ator e cantor

Foto: Reprodução/Instagram