Confira a mixtape de Réveillon assinada pelo DJ Telefunksoul

Que tal começar 2020 atualizado com o que está rolando na cena musical baiana e brasileira. Nesse clima de virada de ano, o DJ e produtor musical Telefunksoul preparou mais uma mixtape daquelas que só ele sabe fazer. “Fiz um set da diversidade tanto sonora quanto gênero. Contém Bahia Bass, rap baiano, pagodão, axé, afro, soul, além de músicas inéditas, outras estouradas, influências e tendências”, define.

“Procuro sempre levar novidade ao meu público, uma coisa que tá se perdendo nos sets dos DJs hoje em dia dos tipo ‘top ten Spotify’. Acredito em outro caminho, o da pesquisa, que sempre foi e sempre será o melhor que um DJ deve apresentar”, pontua.

A mixtape Vibes de Réveillon 2020 tem Emicida com Majur e Pabllo Vittar; Nêssa; Denny Denan; Noise Men, DJ Werson & Telefunksoul; DH8; Gilsons; Baby Girl; Viviane Pitaya; Elza Soares; Baiana System; Ju Moraes e Nikima, e vários outros artistas.

Agenda

É nessa vibe do novo que o DJ entra em 2020. “Estou como residente do Nano Beach Club, em Subaúma, e tocando em festas famosa do Rio à Salvador, como Fica Comigo, Baile da Favorita e Onda, que será o Réveillon. Dia 1, toco na Virada Salvador junto com Ilê Aiye, Olodum, Saulo e Daniela Mercury, um sonho realizado”, conta.

No dia 2, o DJ viaja para Pratigi e toca na tenda Tortuga do Universo Paralelo. A pauta segue no dia 3 em Salvador, no Chupito e Blue Praia Bar, casas do Rio Vermelho onde é residente.

Como produtor musical, janeiro também será um mês produtivo para Telefunksoul. “Vai rolar o lançamento da minha nova track, chamada ‘Cintura de Mola’, música com influência do Brega Funk de Recife com o nosso Bahia Bass, em parceria com DJ Werson, de Juazeiro, e Noize Men, de Paulo Afonso, e com os vocais do músico e compositor Tauã Visceral. Vai ser a música do Carnaval”, brinca. A track vai sair pelo selo norte-americano Wile Out.

“Outra track minha que vai sair na coletânea do Onda Mundial, selo mexicano que está lançando artistas brasileiros com sons mais tropicais”, completa.

Confira a tracklist da mixtape Vibes de Reveillon 2020:

01 Emicida feat Majur e Pabllo Vittar- Amarelo

02 Nêssa- Não se Apega

03 Denny Denan- Turbina

04 RDD feat. Não Pode Ser Nada, Supremo - Crossfit

05 Noise Men, DJ Werson & Telefunksoul feat. Tauã Visceral- Cintura de Mola (unreleased)

06 DH8-Boa Toda

07 Gilsons - Várias Queixas

08 Baby Girl-Senta e Chora

09 Viviane Pitaya - Andando Sozinha

10 Elza Soares feat. Baiana System

11 Ju Moraes feat. 3Duquesa -Eu Quero VC

12 Romero Ferro - Love Com Voce (Lucio K Remix) (unreleased)

13 Nikima- Quebra-Queixo

14 NaçãoZumbi e Radiomundi -Caminhos (ញុំមិทចមិใង់Remix)

15 Yan Cloud - Batekoo (Feat. Dactes) (unreleased)

16 Vitrola Baiana- Ouro Pouco

17 DJ Dolores - Exu Ciborgue feat. Freeza & Catarina Dee Jah

18 Ludmilla, Topo La Maskara, Walshy Fire - Verdinha

19 Rincon Sapiência feat. ÀTTØØXXÁ - Arrastão

20 BaianaSystem - Cabeça de Papel

21 Mr. Armeng - O Que Tiver Que Ser

22 Nork 71 -3p5

23 Negro Leo - Embalar

24 contagem 5,4,3,2,1.... feliz Ano novo