Confira a nova safra de clipe lançados essa semana

Informalmente escolhido como o dia nacional de lançamento de videoclipes, a sexta-feira conta com mais uma safra de novidades. Xand Avião, Ana Vilela e Projota em parceria com o grupo cubano Orishas estão entre os artistas que apresentam novos trabalhos essa semana e o CORREIO faz uma lista para quem não acompanhou.

A dançante 'Qué Pasa' reúne um time latino-americano de peso. Além do anfitrião paulista Projota, o grupo de rap cubano Orishas e o jovem mexicano Mario Bautista fazem parte do clipe gravado na Espanha e no México. A música estará no próximo álbum de Projota, Tributo Aos Sonhadores II – compilação, que terá sua data de lançamento anunciada em breve.

“A música tem uma pegada pra cima e fala de um cara que se apaixonou e que, como sempre ocorre com o amor, não é previsto e não nos damos conta”, explica Projota, que iniciou a composição em português. O refrão, em espanhol, foi traduzido pelo Orishas e um de seus vocalistas, Yotuel, define Qué Pasa como “uma canção tremenda, fresh e clean”.

Outra novidade dançante é Decolou, do cantor Xand AViões gravado durante a festa à fantasia Aviões Fantasy, gravada ao vivo em Fortaleza, em setembro. “Como ela tem muita melodia, balanço e pouca letra eu vejo ela como um toque, uma preparação de animação pro show que deixa todo mundo com a energia lá em cima. Essa música é o decolar de alegria, decolar de emoção, decolar de coisas boas”, afirma o cantor.



A valorização cênica, por outro lado, é destaque no novo trabalho da cantora pop Ana Vilela, que lança o clipe 'Fala' com participação do grupo rap 3030. A música faz parte do álbum 'Contato', lançado pela cantora em agosto. “Escrevi pensando em ser alguma coisa mais dançante, quase meio latina, com uma batida mais marcada. Quando a gente percebeu que seria incrível ter um rap nela, logo pensamos no 3030, que eu sou fã. A música ficou linda demais”, comemora Ana.

Por fim, o grupo de rock Meus Amigos Estão Velhos (Maev) também entra para a lista, mesmo tendo lançado seu clipe na quinta-feira (24). Com cenas gravadas em plano sequência, em uma casa na Estrada do Coco, a música 'Fui Eu' tem direção do baterista Glauco Neves, vencedor do Prêmio Caymmi de Música nas categorias de melhor videoclipe ('Bonecas pretas', Larissa Luz) e melhor direção ('Modo hard', banda Circo de Marvin).

A música 'Fui Eu' faz parte do EP Mojave Mojito, disco de estreia da banda baiana que reúne músicos veteranos que já tocaram em bandas como Vendo 147, Formidável Família Musical e The Honkers. Além de Glauco, o Maev inclui Thiago Ronco (voz e guitarra), Bruno Carvalho (guitarra) e Dudare (baixo).