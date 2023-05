Confira a passagem de Lula e Janja pela coroação de Charles III

A coroação do Rei Charles III conseguiu parar o mundo, principalmente após a lista seleta do monarca de convidados especiais, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira dama, Rosângela Lula da Silva, apelidada de Janja.

Os dois viajaram para Londres e, neste sábado (6), estão apreciando a coroação. Lula sentou ao lado de Emmanuel Macron, presidente francês que teve divergências com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A primeira-dama do Brasil foi fotografada com um vestido laranja, estruturado e scarpins brancos, visual que chamou a atenção.

O casal esteve, nesta sexta-feira (5), em um jantar no Palácio de Buckingham, oferecido pelo rei Charles III e várias delegações estrangeiras. Antes da coroação, Lula se reuniu com o primeiro-ministro Rishi Sunak, que anunciou a doação de R$ 500 milhões para o Fundo da Amazônia.

Para o governo federal, a viagem do presidente ao Reino Unido faz parte do relançamento das relações diplomáticas do país desde o início da posse em janeiro. Até o momento, Lula já visitou vários países, como China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Uruguai, Estados Unidos e Argentina.