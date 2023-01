De acordo com informações metereológicas da Defesa Civil, o final de semana em Salvador será de céu aberto com 30% a 40% de chances de chuvas isoladas. No sábado (14), o tempo estará parcialmente nublado, com 30% de chances de chuvas fracas e isoladas.

Já no domingo (15), a previsão é de céu claro e parcialmente nublado, com até 40% de chances de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Em ambos os dias, a temperatura deve variar entre 26°C e 30°C.

