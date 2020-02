Confira a programação completa do Carnaval dos bairros

O Carnaval de rua de Salvador acontece em fronteiras muito mais amplas do que os circuitos oficiais da festa. Para quem prefere curtir a folia pertinho de casa, uma ampla programação foi montada em oito bairros da capital. Ao todo, do Sábado, 22, até a Terça de Carnaval, 25, mais de 80 atrações vão se revezar para animar a festa em: Itapuã, Liberdade, Rio Vermelho, Boca do Rio, Cajazeiras, Plataforma, Pau da Lima e Periperi.

No Rio Vermelho, a programação já começa a partir desta sexta-feira, 21, e terá apresentações das orquestras Fred Dantas, Rumpilezz, Paulo Primo, Zeca Freitas, Sérgio Benutti e a Sambone Pagode Orquestra. O bairro também receberá Márcio Melo e Alexandre Leão, a cantora Márcia Castro, que se apresentará ainda na Liberdade, e a banda O Quadro.

Em Pau da Lima haverá Carnaval no Domingo, Segunda e Terça, com 21 atrações se revezando em shows no bairro. Entre os artistas e bandas que vão tocar em Pau da Lima estão a Banda Didá, a Banda Mel, o cantor Carlos Pitta e a cantora Márcia Short. O grupo Fitdance também marcará presença ensinando coreografias e aquecendo os foliões.

Os outros seis bairros - Itapuã, Liberdade, Plataforma, Boca do Rio, Periperi e Cajazeiras - terão quatro dias de festa, com uma média de seis shows por dia.

Para se programar, confira as atrações:

Itapuã

Sábado 22/02

Fitdance

Danniel Vieira

Samba.com

Kart Love

Elaine Fernandes

Dan Valente

Márcia Freire

Domingo 23/02

Lucas Melo

Afrodisíaco

Forró do Tico

Skanibais

Sarajane

Catia Guimma

Val Macambira

Segunda-Feira 24/02

Cristine Cardoso

La Fúria

Vitrola Baiana

Paulinho Boca Cantor

Isaque Gomes

Rosa Baiana

Não informado Ganhadeiras de Itapuã

Terça-Feira 25/02

Kimimo do Forró

Nenho

Targino Gondim

Filomena Elétrica

Márcia Castro

Magary Lord

Vitor Kelsh

Liberdade

Sábado 22/02

Luziel

Bicho de Cana

Teus Santos

Sarajane

Márcia Castro

Bonde CDO Shock

Carla Cristina

Domingo 23/02

Fitdance

Pegadeira

Fantasmão

Will Carvalho

Ilê Aiyê

Pablo Moraes

O Quadro

Segunda-Feira 24/02

Os carambas

Larissa Luz

Patrulha do Samba

Afrocidade

Nessa

Wilson Café

Banda Cactus

Terça-Feira 25/02

Frutos Tropicais

Ganhadeiras de Itapuã

Geraba

Sandro Coutto

Lú Costa

Buck Jones

Chaveirinho Arrocha

Rio Vermelho

Sexta-Feira 21/02

17h15 Orquestra Fred Dantas

18h Rumpilezz

21h Márcio Melo

Sábado 22/02

17h15 Orquestra Paulo Primo

19h Alexandre Leão

Domingo 23/02

17h15 Orquestra Zeca Freitas

18h Quabales

22h Márcia Castro*

Segunda-Feira 24/02

18h15 Sambone Pagode Orq.

Terça-Feira 25/02

17h15 Orq. Sérgio Benutti

18h30 O quadro

Pau da Lima

Domingo 23/02

Banda Didá

Banda Art Balanço

Banda Musica da BA

Peu Pirata

Luis e Leal

Aila Menezes

Ítalo Aron

Segunda-Feira 24/02

Quabales

Jay Torres

Carlos Pitta

Márcia Short

Banda Mel

Lucas Queiroz

Peu Pirata

Terça-Feira 25/02

Fitdance

Samba Comunidade

Rasta Chinela

Rode Torres

Rebeca Tarque

Balada Mix

ZZ Paparazzi

Boca do Rio

Sábado 22/02

O Poeta

Márcio Melo

Gerônimo

Banda Th

Axé Meu Rei

Psirico

Domingo 23/02

Luma Sobral

Chá de Arueira

Buck Jones

Mambolada

Jeanne Lima

Juan e Ravena

Larissa Luz

Segunda-feira 24/02

Fitdance

Os Mortalhas

Will Carvalho

Gil Kalazans

Sarajane

Simples Assim

Raça Pura

Terça-feira 25/02

Àttooxxa

Forró Do Tico

Carlos Pitta

Cbx Samba Club

Guettho É Guettho

Levi Barbosa

Nenho

Plataforma

Sábado 22/02

FitDance

A Dama

Pegadeira

Rasta Groove

Filomena Élétrica

Adelmário Coelho

Pagodart

Domingo 23/02

Samba Xeque

Saulo Calmon

Márcia Short

Nando Borges

Buck Jones

Gil Kalanzans

No Groove

Segunda-Feira 24/02

Nenho

Dois Amores

Afrodisíaco

Eletrica

Gabriel Levi

Pedro Pondé

Terça-Feira 25/02

Motumbá

Hiago Danadinho

Jorge Zarath

Adão Negro

Zé Paulo

Periperi

Sábado 22/02

Cacau 100%

Kart Love

Pagodart

Jorge Zarath

Will Carvalho

Swing Do Luh

Tá Na Fita

Domingo 23/02

Marquinhos Marques

Cida Martinez

Dois Amores

O Poeta

A Dama

Katê

Banda Demorô

Segunda-feira 24/02

Gang do Samba

Lú Costa

Samba Comunidade

Estakazero

Seu Maxixe

Terça-feira 25/02

Fitdance

Vitinho

Bigg Samba E Resenha

Igor Kannário

Isaque Gomes

Afrocidade

Thierry

Cajazeiras

Sábado 22/02

Viviane Trípodi

Katê

Márcia Freire

Carla Cristina

Furacão Love

Aloísio Menezes

Rafa e Pipo

Domingo 23/02

Fitdance

Virgílio

Jorge Zarath

Igor Kannário

Ana Mametto

Pagodart

Mambolada

Segunda-Feira 24/02

Chiclete Ferreira

A Patroa

Diogo Moraes

Diamba

Zefa Di Zeca

Afrodisíaco

Terça-Feira 25/02

Moacir Lobo

Cia do Pagode

Danniel Vieira

Duas Medidas

Pegadeira

O Karrasco

