Confira a programação da imunização contra covid-19 neste sábado (15) em Salvador

Os pontos de imunização espalhados por toda a cidade darão continuidade neste sábado (15) à vacinação contra a Covid-19, das 08 às 16 horas. A estratégia acontece com a aplicação da 1ª, 2ª e 3ª dose apenas para as pessoas que estiverem com o nome na lista da Secretaria Municipal da Saúde disponível no site: saúde.salvador.ba.gov.br.

A 1ª dose será ofertada para adolescentes e adultos com idade igual ou superior a 12 anos; adolescentes com comorbidades; gestantes e puéperas com 12 anos ou mais com nome na lista disponível no site da SMS.

Poderão tomar a 2ª dose os indivíduos com nome na lista enquadrados nos seguintes aprazamentos: PFIZER e OXFORD até o dia 10/02/2022, e CORONAVAC até 14/01/2022. A 2ª dose da Janssen (dose de reforço) será apenas para aquelas pessoas com nome na lista e que tomaram a primeira dose/dose única da Janssen até a o dia 14/11/2021.

A 3ª dose estará disponível para os imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose até 15/12/2021 e para indivíduos com 18 anos ou mais que tomaram a 2ª dose até o dia 16/09/2021. Todos devem estar, obrigatoriamente, com o nome na lista da SMS.

A 3ª dose para Gestantes e Puérperas será ofertada para quem está com nome na lista e tomou a segunda dose até 16/08/2021, ou seja, a partir de 5 meses do recebimento da segunda dose de acordo com nova orientação do Ministério da Saúde (NT 65/2021).

Os serviços do Vacina Express e Hora Marcada estarão funcionando normalmente para quem fez o agendamento prévio.

A VACINAÇÃO DA GRIPE ESTARÁ SUSPENSA NESTE SÁBADO (15)

VOLUNTÁRIOS DE PESQUISAS E ESTUDOS

Para recebimento da 3ª dose, os voluntários de pesquisas e estudos deverão apresentar os documentos citados acima além de declaração do Instituto de pesquisa indicando que estão liberados para 3ª dose sem prejuízo do prosseguimento do estudo/pesquisa.

DEMAIS DOCUMENTOS PARA MENORES DE IDADE E GESTANTES

Vale salientar que os menores de 18 anos deverão ser acompanhados pelos pais ou outro responsável de maior de idade durante o ato da vacinação. Para comprovação da responsabilidade, o pai ou a mãe devem apresentar documento de identificação original com foto no momento da imunização. No caso de outro responsável maior de idade, além do documento de identificação com foto, será necessário apresentar ainda uma declaração de responsabilidade que pode ser feita manualmente.

As gestantes devem apresentar obrigatoriamente cópia impressa da prescrição médica, já as puérperas, além da prescrição médica, uma cópia também da certidão de nascimento do bebê ou Declaração dos Nascidos Vivos.

CONFIRA OS PONTOS DE VACINAÇÃO COVID (TODOS DE 08 ÀS 16H):

1ª dose: repescagem para pessoas com 12 anos ou mais sem comorbidades com nome na lista da SMS

Drive-Thru: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos Fixos: USF Resgate, USF Antônio Ribeiro Neiva (Arraial do Retiro), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Jardim das Margaridas, Estação Mussurunga, UBS São Cristóvão, USF Cajazeiras X, USF Joanes Leste, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Imbuí, USF João Roma (Jardim Nova Esperança), Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF San Martim I, USF San Martim III, USF Boa Vista de São Caetano e USF Pirajá.

Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades; gestantes e puérperas de 12 a 17 anos ou mais com nomes na lista da SMS

Drive-Thru: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos Fixos: USF Resgate, USF Antônio Ribeiro Neiva (Arraial do Retiro), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Jardim das Margaridas, Estação Mussurunga, UBS São Cristóvão, USF Cajazeiras X, USF Joanes Leste, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Imbuí, USF João Roma (Jardim Nova Esperança), Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF San Martim I, USF San Martim III, USF Boa Vista de São Caetano e USF Pirajá.

2ª dose: OXFORD (aprazados até 10/02/2022 com nome na lista da SMS)

Drive-Thru: Shopping Bela Vista (9 às 16h) e Unijorge Paralela.

Pontos Fixos: USF Plataforma, Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), UBS Mário Andrea (Sete Portas), USF Aristides Maltez, USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina), Marechal Rondon, USF Pituaçu e USF Terreiro de Jesus.

2ª dose CORONAVAC (aprazados até 14/01/2022 com nome na lista da SMS)

Drive-Thru: Shopping Bela Vista (9 às 16h) e Unijorge Paralela.

Pontos Fixos: USF Plataforma, Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), UBS Mário Andrea (Sete Portas), USF Aristides Maltez, USF Menino Joel (Nordeste de Amaralina), Marechal Rondon, USF Pituaçu e USF Terreiro de Jesus.

2ª PFIZER (aprazados até 10/02/2022 com nome na lista da SMS)

Drive-Thru: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos Fixos: USF Resgate, USF Antônio Ribeiro Neiva (Arraial do Retiro), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Jardim das Margaridas, Estação Mussurunga, UBS São Cristóvão, USF Cajazeiras X, USF Joanes Leste, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Imbuí, USF João Roma (Jardim Nova Esperança), Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF San Martim I, USF San Martim III, USF Boa Vista de São Caetano e USF Pirajá.

Dose de reforço JANSSEN (pessoas que tomaram a 1ª dose da JANSSEN até 14/11/2021 com nome na lista da SMS)

Drive-Thru: Shopping Bela Vista (9 às 16h) e Unijorge Paralela

Pontos Fixos: USF Terreiro de Jesus, USF Alto de Coutos II, USF Vista Alegre, USF Itapuã, UBS Marechal Rondon, Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras) e USF Pituaçu.

3ª dose pacientes imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose até 15/12/2021 com nome na lista da SMS

Drive-Thru: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos Fixos: USF Resgate, USF Antônio Ribeiro Neiva (Arraial do Retiro), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Jardim das Margaridas, Estação Mussurunga, UBS São Cristóvão, USF Cajazeiras X, USF Joanes Leste, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Imbuí, USF João Roma (Jardim Nova Esperança), Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF San Martim I, USF San Martim III, USF Boa Vista de São Caetano e USF Pirajá.

3ª dose pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a 2ª dose até 16/09/2021 com nome na lista da SMS

Drive-Thru: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos Fixos: USF Resgate, USF Antônio Ribeiro Neiva (Arraial do Retiro), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Jardim das Margaridas, Estação Mussurunga, UBS São Cristóvão, USF Cajazeiras X, USF Joanes Leste, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Imbuí, USF João Roma (Jardim Nova Esperança), Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF San Martim I, USF San Martim III, USF Boa Vista de São Caetano e USF Pirajá.

3ª dose de Gestantes e Puérperas que tomaram a 2ª dose até 16/08/2021 com nome na Lista da SMS

Drive-Thru: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e Vila Militar (Dendezeiros)

Pontos Fixos: USF Resgate, USF Antônio Ribeiro Neiva (Arraial do Retiro), USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Jardim das Margaridas, Estação Mussurunga, UBS São Cristóvão, USF Cajazeiras X, USF Joanes Leste, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Imbuí, USF João Roma (Jardim Nova Esperança), Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF San Martim I, USF San Martim III, USF Boa Vista de São Caetano e USF Pirajá.