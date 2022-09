Confira a programação da Semana de Primavera dos Museus

Começa nesta terça (20), a 16ª Semana da Primavera dos Museus, com tema nacional é Independências e Museus: Outros 200, Outras Histórias e reunindo os museus MAB, MAM, Palacete das Artes, Tempostal, Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica e Parque Histórico Castro Alves (administrados pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC). As instituições apresentam exposições, mostra de orquídeas, palestras, além de literatura e cinema. Confira a agenda gratuita e os horários de funcionamento dos espaços.

O Museu de Arte da Bahia apresenta a exposição histórica de obras do seu acervo produzidas por artistas afro-brasileiros, de diferentes estilos e gerações, além de 11 gravuras do artista francês Jean Baptiste Debret (Paris/França, 1768 - 1848), representativas da participação do negro no Brasil Imperial reunidas pelo MAB com a temática Dependência, Ascendência e Independência - Uma Abordagem História e Política Através da Arte.

No hall do espaço está a obra icônica de Teófilo de Jesus (Salvador/BA, 1758 - 1847) considerado o "Rafael Baiano", (numa alusão ao pintor italiano Rafael Sanzio) que assina as Alegorias dos 4 Continentes: África, América, Ásia e Europa, executadas no início do século XIX. Outros importantes artistas estão representados na mostra são João Alves (Ipirá/BA, 1906 - Salvador/BA, 1970) e Emanoel Araújo (Santo Amaro/BA, 1940 - 2022).

No Palacete das Artes, de 23 a 25 de setembro, acontece a 13ª Mostra de Orquídeas e Bonsai, das 9h às 20h. O público poderá participar de oficinas gratuitas sobre cultivo das espécies, apresentadas pelos mestres João Frigo e Sérgio Bittencourt. Os visitantes que cultivam orquídeas e outras plantas podem trazê-las e compartilhar experiências sobre o cultivo.

No sábado (24), das 8h30 às 11h, o Palacete sediará mais um encontro do projeto Meditação, Autoconhecimento e Neurociências, coordenado pelo neurocientista, escritor e professor doutor, Bruno Pitanga (Instituto Bruno Pitanga). O objetivo é ajudar o participante no controle e redução do estresse e da ansiedade do dia a dia. O ingresso custa R$ 60 e a inscrição pode ser feita diretamente pela plataforma Sympla. No domingo (25), das 8h30 às 9h30, acontece mais uma edição do projeto Amanhecer com Yoga no Palacete, coordenado pela professora Carla Dantas.

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) traz a mostra Utopias e Distopias, em cartaz até 27 de novembro. A exposição reúne pinturas, gravuras, vídeos e instalações de cerca de 100 artistas, entre os quais Alfredo Volpi, Flávio de Carvalho, Manabu Mabe, Augusto de Campos, Leda Catunda, Maria Bonomi, Carlos Scliar, Anna Bella Geiger, Siron Franco, Cildo Meireles, Paulo Bruscky, Lenora de Barros, Arnaldo Antunes, Dedé Lins, Laryssa Machada, Berna Reale e Rodrigo Braga. Entre os baianos e nordestinos, Jenner Augusto, Fernando Coelho, Rubem Valentim, Cícero Dias, Jamison Pedra, Sérgio Rabinovitz, Vauluizo Bezerra, Renato da Silveira, Almandrade, Pedro Marighella, Jean Wyllys, Vinicius S.A., Augusto Leal, Coletivo GIA.

A mostra Oyá no MAM apresenta atividades do Instituto Oyá (Programa de Residência Artística do MAM). O Espaço Solar e a Livraria funcionam sempre das 13h às 18h e o Cinema e Café da Sala de Arte, das 13h às 20h. O MAM-Bahia passa a abrir também pela manhã, de terça a sexta-feira, a partir das 10h indo até 18h. Sábados, domingos e feriados está aberto das 13h às 18h.

Na agenda especial da Primavera dos Museus, até o dia 25, o Parque Histórico Castro Alves receberá visitas mediadas com ênfase na importância da heroína Maria Quitéria, mulher sertaneja muito à frente do seu tempo, primeira soldado mulher do Brasil. Na quarta (21), às 14h haverá oficina de mosaico ministrada por Diogenisa Oliva; dia 22, no mesmo horário, um Teatro de Fantoches: A Turminha do IPAC em: Maria Filipa uma heroína da independência e dia 25, às 19h - Sarau da Independência com a Banda Novo Xote.

Além da Exposição de acervo do PHCA, o público poderá conferir a exposição Uma Casa Sertaneja, além do projeto Sopa de Letras - Contação de História, sempre de terça a sexta, às 9h e às 15h. No Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica, além das exposições Udo Colecionador e O Que Não foi Achado Deve Estar Bem Escondido: Os (des)caminhos da Arte da Azulejaria Contemporânea em Salvador, o visitante poderá acompanhar, no dia 22, das 14h às 16h, a palestra Memórias e Imagens da Independência da Bahia, com o professor, mestre, historiador e paleógrafo Sávio Róz.

O museu Tempostal, de 20 a 23 de setembro, das 14h às 15h, exibe o filme Na Bahia, Que País Virá? Independências, Sujeitos e o Museu Tempostal, além da exposição Salvador 473 anos em Imagem e Poesia.

A agenda é gratuita e a entrada nos museus do Estado está condicionada a apresentação do cartão de vacinação.

Confira o horário de funcionamento dos espaços de 20 a 25 de setembro

Museu de Arte da Bahia – terça a domingo, das 13h às 17h

Palacete das Artes – terça a domingo, das 13h às 18h

Museu de Arte Moderna da Bahia - terça a sexta-feira – das 10h às 18h. Sábados, domingos e feriados das 13h às 18h.

Udo Knoff de Azulejaria e Cerâmica e Tempostal - terça a sexta-feira 10h às 16; sábado, das 12h às 16h; Parque Histórico Castro Alves – de terça a sexta, 10h às 16h e sábado, das 9h às 13h