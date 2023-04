Confira a programação do Domingo de Ramos em Salvador

A tradicional caminhada de Ramos, celebrada pelos católicos, vai ser realizada nesse domingo (2). o Cardeal Dom Sergio da Rocha dará a bênção dos ramos na Praça do Campo Grande, às 8h30, e, em seguida, os fiéis seguirão em procissão até a Praça Municipal, onde será celebrada a Santa Missa.

Em outras igrejas da cidade também serão realizadas celebrações e caminhadas ao longo do dia.

Confira a programação completa abaixo:

Igreja Sagrada Família (Cúria Metropolitana de Salvador)

Santa Missa, às 16h

Paróquia Espírito Santo (Tancredo Neves)

Santas Missas, às 7h e às 18h (Matriz), às 8h (Comunidades Santa Teresinha, São Jerônimo, Santa Marta e Bom Pastor), às 9h30 (Comunidades São Filipe, São José, Imaculada, São João Batista, Santo Estêvão, Apresentação e São Martinho

Paróquia Nossa Senhora da Vitória (Vitória)

Missa, às 7h30

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (Plataforma)

Procissão às 7h, saindo da Comunidade Matriz e seguindo até a Comunidade Imaculado Coração de Maria, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia São João Evangelista (Mussurunga)

Procissão às 7h, saindo da frente do posto de saúde (Setor E) e seguindo até a Matriz, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Mata Escura)

Procissão às 7h30, saindo do fim de linha do bairro Santo Inácio até a Comunidade Cristo Rei, onde haverá a Santa Missa

Paróquia Sagrada Família (Nova Brasília de Itapuã)

Procissão às 8h, saindo da rua atrás da Previdência Social, seguindo até a Matriz, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia Santa Cruz (Engenho Velho da Federação)

Bênção dos Ramos às 17h, no Seminário São João Maria Vianney, seguida de procissão até a Matriz, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II (Uruguai)

Procissão às 17h30, saindo da Capela Nossa Senhora da Boa Esperança e seguindo até a Matriz, onde ocorrerá a Santa Missa

Paróquia Menino Jesus de Praga (Guarany)

Procissão às 7h30, na Comunidade São José, seguida da Santa Missa

Paróquia São Daniel Comboni (Sussuarana)

Procissão às 7h, saindo da Comunidade Sagrada Família e seguindo até a Matriz

Paróquia São Marcos (Fazenda Grande 3, Cajazeiras)

Procissão às 7h30, saindo da Madereira Brotas e seguindo até a Matriz

Paróquia Santo Amaro de Ipitanga (Centro, Lauro de Freitas)

Procissão às 16h, saindo do fim de linha e seguindo até a Praça da Matriz, onde haverá a Santa Missa.

Paróquia Santo André (Vale das Pedrinhas)

Procissão às 16h, com início na Comunidade Santa Paulina, seguida de procissão até a Matriz, onde será celebrada a Santa Missa.

Paróquia Santo Antônio de Portão (Portão, Lauro de Freitas)

Procissão às 7h30, saindo da Comunidade Sagrado Coração de Jesus e seguindo até a Matriz, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia Divino Espírito Santo (Alto das pombas)

Procissão às 16h, saindo da Casa Santa Dulce dos Pobres (Obra Lumen) e seguindo até a Matriz, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia Santa Clara (Águas Claras)

Procissão às 7h30, saindo da Comunidade São Jorge e seguindo até a Matriz, onde ocorrerá a Santa Missa

Paróquia Santíssimo Sacramento (Itaparica)

Procissão às 7h, saindo da Comunidade Senhor do Bonfim e seguindo até a Matriz, onde haverá a Santa Missa

Paróquia Santa Mônica (Cajazeiras)

Procissão às 7h, saindo do fim de linha de Cajazeiras 11 e seguindo até a Matriz, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia Santíssimo Sacramento e Sant’Ana (Nazaré)

Santa Missa e bênção dos Ramos, na Matriz, às 8h15

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Stella Maris)

Procissão às 6h30, saindo do Beach stop, seguida de Missa às 7h

Missa às 9h

Procissão às 17h30, saindo da CDI Petromar, seguida de Missa às 18h

Paróquia Santa Dulce dos Pobres (Saboeiro)

Procissão às 7h30, saindo da Capela São Timóteo (Rótula de Narandiba) e seguindo até a Matriz, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Acupe de Brotas)

Celebração e bênção dos ramos, às 19h, na Comunidade São Camilo

Santa Missa e bênção dos ramos, às 18h, na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Salinas da Margarida)

SETOR 1: Bênção dos ramos às 8h, em Nova Brasílica (rodoviária de Salinas), seguida de Santa Missa no Centro Comunitário da Matriz

SETOR 2: Bênção dos ramos às 17h, em frente à Comunidade Conceição, seguida de Missa; Bênção dos ramos às 19h, em frente à Igreja de Cairu, seguida de Missa na Comunidade Deus Menino e Nossa Senhora da Boa Esperança

SETOR 3: Bênção dos ramos às 10h, em frente à Comunidade Nossa Senhora da Encarnação, seguida de Missa

Paróquia Nossa Senhora dos Mares

Procissão às 6h30, saindo da Capela São João Batista e seguindo até a Matriz, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia Santos Cosme e Damião

Procissão às 15h30, saindo da Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Santíssima Virgem Maria de Nazaré (Cajazeiras 5)

Procissão às 7h, saindo da Comunidade Nossa Senhora de Fátima e seguindo até a Comunidade Mãe Rainha, onde será celebrada a Missa

Paróquia Nossa Senhora da Luz (Pituba)

Missas às 6h30, 8h30, 10h30, 15h30, 17h30 e 19h30 (Matriz); às 8h (Comunidade São Pedro Nolasco) e às 10h30 (Dom Inocêncio)

Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Sete de Abril)

Procissão às 7h, saindo da Comunidade Nossa Senhora das Dores até o Instituto São Geraldo, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia São Paulo Missionário (Fazenda Grande, Cajazeiras)

Procissão às 15h, saindo do fim de linha de Fazenda Grande 2 até a Comunidade Matriz, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia Ceia do Senhor e Santo André Apóstolo (Cabula VI)

Procissão às 7h, saindo da Comunidade Assunção (Doron) até a Matriz, onde haverá a Santa Missa

Paróquia Ascensão do Senhor (Centro Administrativo da Bahia – CAB)

Santa Missa na Matriz, às 10h



Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Valéria)

Procissão às 7h, saindo do fim de linha do Derba e seguindo até o CESF, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia São Brás (Federação)

Procissão às 7h30, saindo da casa da paroquiana Miralva, no Muriçoca, e seguindo atá a Matriz, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia Cristo Operário (Castelo Branco)

Procissão às 15h, saindo do fim de linha do bairro e seguindo até a Matriz, onde será celebrada a Santa Missa

Paróquia Deus Menino (Engenho Velho de Brotas)

Procissão às 8h30, saindo da Escola Landulfo Alves e seguindo até a Matriz, onde haverá a Santa Missa

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Pau da Lima)

Procissão às 16h, saindo do fim de linha de São Marcos e seguindo até a Matriz, onde acontecerá a Santa Missa campal

Paróquia Nossa Senhora das Dores (Lobato)

Procissão às 16h, saindo do Largo de Santa Luzia e seguindo até a Matriz, onde será celebrada a Santa Missa