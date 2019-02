Confira a programação do grupo Mudei de Nome para o Carnaval 2019

O movimento musical Mudei de Nome anunciou nesta quinta-feira (21) a agenda para o período de Carnaval 2019. Serão seis apresentações que vão de domingo (24) até terça-feira (05). O Mudei de Nome é um encontro de artistas, cantores, compositores, poetas e pensadores que, paralelo às suas carreiras independentes, se reúnem eventualmente para fazer música com alegria e descontração.

Formado por Ricardo Chaves, Magary Lord, Jonga Cunha, Ramon Cruz e Andrezão Simões, o grupo, que até junho de 2018 reunia-se como Alavontê, traz a proposta de diversão no palco, sem amarras mercadológicas, levando alegria, promovendo convívio e festas temáticas na cidade.

A maratona começa domingo (24), quando o grupo desfilará a bordo do Pranchão, às 16h30, no Furdunço da Barra – desfile com blocos e artistas, sem cordas. Nessa mesma data, será lançado o Camarim Mudei de Nome - um lugar de encontro e apoio, localizado no Boteco do Caranguejo, na Barra. Desde cedo, às 13h, os músicos estarão no local se preparando para o desfile no circuito. Quando terminarem o trajeto, eles voltam para o espaço para uma canja com a Banda 5%. O camarim também conta com serviço de bar, música ambiente e música ao vivo. Os acessos custam R$ 80 e estão à venda no Boteco do Caranguejo (Itaigara e Barra), no Jamm Burgers (Vila Caramuru) e no site Safeticket.

A folia continua já na terça-feira, dia 26/02, quando será realizada, a partir das 21h, a 6ª edição da Festa da Mortalha, dessa vez no Mirante da Itaipava Arena Fonte Nova. Os ingressos estão à venda no site SafeTicket e no balcão do espaço Barra Gourmet (andar L1), do Shopping Barra. O primeiro lote custa R$ 150.

Na quinta-feira, dia 28/02, o grupo voltará ao Circuito Dodô (Barra), onde desfilará na 2ª edição do Furdunço de 2019. Já na tarde do dia 2 de março, o grupo será uma das atrações principais do Carnavalito – o esquenta do Carnaval 2019, realizado na Itaipava Arena Fonte Nova.

Nos dias 03 e 05 de março (domingo e terça de carnaval), o grupo desfilará, às 12h30, sem cordas, no Campo Grande.

AGENDA MUDEIdeNOME – CARNAVAL 2019

24/02 (domingo), 16h30 – Desfile no Furdunço / Camarim MUDEIdeNOME (Barra)

26/02 (terça), 21h – Festa Mudei de Mortalha (Mirante da Arena Fonte Nova)

28/02 (quinta), 19h – Desfile no Furdunço com o Pranchão (Barra)

02/03 (sábado), 15h – Show no Carnavalito (Arena Fonte Nova)

03/03 (domingo), 12h30 – Desfile na Avenida com o Pranchão (Campo Grande)

05/03 (terça), 12h30 - Desfile na Avenida com o Pranchão (Campo Grande)