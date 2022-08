Confira a programação dos Largos do Pelô de 02 a 04 de setembro

A agenda para este final de semana no largos e praças do Pelourinho começa na sexta-feira (2), com apresentação de Day Tribal e convidados no Rodízio Musical 'Artes Integradas', que acontece no Largo Tereza Batista, às 16h, com ingressos a R$ 20 | R$ 10. Já no Largo Pedro Archanjo tem show dos Irmãos Rocha, às 20h, e no Largo Quincas Berro D'Água acontece o Samba do Vai Kem Ké, às 20h, ambos gratuitos.

No sábado (3), tem Aila Menezes, no Largo Pedro Archanjo, e Banda Me Siga, no Largo Tereza Batista, a partir das 19h, também com acesso gratuito. Já no Largo Quincas Berro D'Água acontece o show Terno Rei Turnê Gêmeos - Vivendo do Ócio, com ingressos a R$ 60 | R$ 30 (1º lote/esgotado), R$ 80 | R$ 40 (2º lote) e R$ 100 | R$ 50 (3º lote).

Fechando a agenda deste final de semana, no domingo (4) acontece a Feira de Ancestralidade, com show da banda Idará e convidados, no Largo Tereza Batista, a partir das 9h, com entrada gratuita. E quem quiser dar uma esticada por lá, pode conferir o Samba do Leite, no Largo Quincas Berro D'Água, a partir das 14h30, também gratuito e aceitando contribuição solidária do público.



SERVIÇO

Irmãos Rocha

Quando: Sexta-feira (02), 20h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Quanto: Gratuito

Day Tribal e Convidados - Rodízio Musical 'Artes Integradas'

Quando: Sexta-feira (02), 16h

Onde: Largo Tereza Batista

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Samba do Vai Kem Ké

Quando: Sexta-feira (02), 20h

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Quanto: Gratuito

Aila Menezes

Quando: Sábado (03), 19h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Quanto: Gratuito

Banda Me Siga

Quando: Sábado (03), 19h

Onde: Largo Tereza Batista

Quanto: Gratuito

Terno Rei Turnê Gêmeos - Vivendo do Ócio

Quando: Sábado (03), 19h

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Quanto: 1º lote R$ 60 | R$ 30 (esgotado) 2º lote R$ 80 | R$ 40, 3º lote R$ 100 | R$ 50 (30% para assinantes do Clube CORREIO)

Feira de Ancestralidade - Banda Idará e Convidados

Quando: Domingo (04), 09h

Onde: Largo Tereza Batista

Quanto: Gratuito

Samba do Leite

Quando: Domingo (04), 14h30

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Quanto: Contribuição Solidária