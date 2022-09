Confira a programação dos Largos do Pelô de 22 a 25 de setembro 

O evento Pelô Sustentável abre a programação dos Largos do Pelourinho esta semana, com apresentações da Banda Roma Negra e do Dj André Bahia, nesta quinta-feira (22), às 19h, no Largo Tereza Batista, com ingressos a R$ 20 | R$ 10.

A programação continua na sexta-feira (23), com o VI Encontro de Cantadores no Pelô, que terá a participação de Aiace, Joana Terra, Maviael Melo, Gilton Della Cella e Wilson Aragão, a partir das 18h, no Largo Pedro Archanjo, com acesso gratuito. Já no Largo Tereza Batista acontece apresentação da Escola de Música Irmãos Macedo, às 20h, e o ingresso é trocado por um quilo de alimento. Ainda na sexta-feira, o Largo Quincas Berro D'Água recebe show de Dai, às 20h, com entrada gratuita.

O segundo dia de apresentações do VI Encontro de Cantadores no Pelô acontece no sábado (24), no Largo Pedro Archanjo, com shows de Alisson Menezes, Jessica Caitano, Ana Barroso, Maria Struduth e Daniel, e Gean Ramos. O evento começa às 18h, e o acesso é gratuito. Ainda no sábado (24), tem evento do Bloco Alvorada, que lança o seu carnê de Carnaval 2023, às 16h, no Largo Tereza Batista. Quem anima o evento são os grupos Bambeia e Representa, e os ingressos custam R$ 40 | R$ 20. Já no Largo Quincas Berro D'Água, tem Cláudia Assis com seu show 'Retomando a Folia', às 20h, com entrada gratuita.

Fechando a agenda do final de semana no Pelô, no domingo (25), a partir das 13h, no Largo Tereza Batista, acontece a tradicional Feijhoada da NegraJhô, que este ano recebe o Olodum, Banda Didá, Samba do Pretinho, Aloísio Menezes, Portela Açúcar e convidados. No Largo Pedro Archanjo acontece o show “Nelson Rufino convida O Samba da Bahia”, às 15h. Um dos maiores nomes do gênero e que neste ano celebra 80 anos de idade, Rufino recebe Rogério Bambeia, Eduardinho, Fora da Mídia, Paulo César, Jota Zo e Elienai. O evento é aberto ao público. Enquanto isso, no Largo Quincas Berro D’Água, tem show do cantor Edu Casanova, com entrada gratuita.

Protocolos – Ocupação de acordo com os limites de cada largo. Para acessar aos shows, é preciso comprovar a regularidade da vacinação contra a Covid-19, mediante apresentação do documento de vacinação fornecido no momento da vacinação ou do Certificado COVID, de preferência impresso, obtido através do aplicativo “ConectSUS”, do Ministério da Saúde, ou dos links https://conectesus.saude.gov.br/ e https://cvd.saude.salvador.ba.gov.br (para residentes/vacinados no município de Salvador), e o documento de identificação com foto.

Veja as atrações: