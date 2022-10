Confira a programação dos largos do Pelô de 25 a 28 de outubro 

Na terça-feira (25), tem show de samba da banda Remandiola Baiana, a partir das 19h, no Largo Quincas Berro D'Água, com entrada gratuita.

Já na sexta-feira (28), acontecem eventos simultâneos nos três largos, nos quais as grandes protagonistas são as mulheres. No Largo Pedro Archanjo, às 20h, tem show da cantora Clariana, com entrada gratuita. Enquanto no Largo Tereza Batista, às 18h, acontece o evento Rock de Batom, com as bandas The Damnation (SP), Caloi 10, Espinhos e Rosa, Jany, John Barboza e Lia Chaves, com ingressos a R$ 15 (inteira) e R$ 7,5 (meia).

E também na sexta tem o evento Colorindo Pelô, no Largo Quincas Berro D'Água, às 18h, com apresentações de Márcia Freire, DJ Sales, Nêssa e Joy Mattos. A entrada é gratuita.

Serviço

Terça da Remandiola

tração: Banda Remandiola Baiana

Quando: Terça-feira (25), 19h

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Quanto: Gratuito

Clariana - 'Super Poderosas'

Quando: Sexta-feira (28), 20h

Onde: Largo Pedro Archanjo

Quanto: Gratuito

Rock de Batom

Atrações: The Damnation (SP), Caloi 10, Espinhos e Rosa, Jany, John Barboza e Lia Chaves

Quando: Sexta-feira (28), 18h

Onde: Largo Tereza Batista

Quanto: R$ 15 (inteira) e R$ 7,5 (meia)

Colorindo Pelô

Atrações: Márcia Freire, DJ Sales, Nêssa e Joy Mattos.

Quando: Sexta-feira (28), 18h

Onde: Largo Quincas Berro D'Água

Quanto: Gratuito