Confira a programação dos Largos do Pelô para este fim de semana

Esta semana, a sexta-feira é Santa, mas o sábado já tem programação cultural nos Largos do Pelourinho. Quatro shows gratuitos vão movimentar o Centro Histórico com muito forró, pagode e samba, nos Largos Pedro Archanjo e Quincas Berro D'Água.

No sábado (8), o público vai forrozear no projeto Minha Sanfona Toca e Fala com shows de Lucas Sampaio e da banda Bju de Milho. O projeto ainda terá a participação da cantora Jaqueline Brito. O evento começa às 19h, no Largo Pedro Archanjo.

Enquanto isso, quem faz a festa no Largo Quincas Berro D'Água, a partir das 19h, é a cantora Aila Menezes, com a diversidade do seu Baile de Todas as Cores e seu pagode irreverente e provocador.

E no domingo (9), dia da Páscoa, é a vez do samba subir ao palco e fazer o público dançar. Ramaiana é quem comanda o projeto Meu Samba é Azul, no Largo Pedro Archanjo, a partir das 16h.





Serviço:

Lucas Sampaio e banda Bju de Milho, no Projeto Minha Sanfona Toca e Fala, com participação: Jaqueline Brito | Sábado (8), 19h, Largo Pedro Archanjo | Gratuito

Aila Menezes no Baile de Todas as Cores | Sábado (8), 19h, Largo Quincas Berro D'Água | Gratuito

Ramaiana no show Meu Samba é Azul | Domingo (9),16h, Largo Pedro Archanjo | Quanto: Gratuito