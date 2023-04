Confira a programação religiosa da Semana Santa 2023 em Salvador

Para os católicos, o mês de abril começou inspirado nos mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. Isso porque, a Semana Santa, que teve início no último domingo (2) com a celebração do Domingo de Ramos, já mobilizou fiéis em todo o Brasil. Em Salvador, os religiosos participaram da bênção de ramos e da procissão, iniciada na Praça do Campo Grande até a Praça Municipal, onde ocorreu a celebração da Santa Missa.

As comemorações religiosas, contudo, não param por aí. Na Arquidiocese de Salvador, cada uma das 101 paróquias e as três diaconias, bem como as quase 700 comunidades, contarão com programações especiais nesta Semana Santa. Já as Celebrações presididas pelo Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, acontecerão no centro da cidade de Salvador. Confira, abaixo, a programação:

6 de abril – Quinta-feira Santa

9h – Santa Missa do Crisma e da Renovação das Promessas Sacerdotais – também conhecida como Missa da Unidade, reunindo todo o clero (padres e diáconos) da Sé Primacial do Brasil.

18h – Santa Missa Vespertina da Ceia do Senhor e do Lava-pés.

Local: Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Praça Quinze de Novembro, s/n, Terreiro de Jesus).

7 de abril – Sexta-feira Santa

15h – Ação Litúrgica Solene.

Local: Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Praça Quinze de Novembro, s/n, Terreiro de Jesus).

8 de abril – Sábado Santo

18h – Solene Vigília Pascal.

Local: Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Praça Quinze de Novembro, s/n, Terreiro de Jesus).

9 de abril – Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor

10h - Santa Missa

Local: Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Praça Quinze de Novembro, s/n, Terreiro de Jesus).