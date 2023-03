Confira áreas verdes para fazer passeios ao ar livre em Salvador

A cidade das cores é também a cidade do verde, e alguns recantos de Salvador estão tão escondidos que por vezes passam despercebidos. No final da 1ª Travessa Arnaldo Lopes da Silva, no Stiep, um pequeno portão azul quase não é notado em meio aos muros altos dos condomínios. A passagem leva a 2.638,54 m² de área verde. O silêncio é tão profundo que a sinfonia dos passarinhos é ouvida ainda do lado de fora da Lagoa dos Pássaros. O local é ideal para quem quer fazer pequenas corridas, caminhada ou sentar para bater papo. Se estiver com criança a recomendação é dá um pulo na Lagoa dos Dinossauros, que fica a cerca de 500 metros adiante. Ela tem réplicas dos animais em tamanho real, o que diverte os pequenos e rende boas fotos.

Agora, se a intenção é ver animais de verdade vale passar no Jardim Zoológico, em Ondina. Além da diversidade de bichinhos e predadores o Zoo oferece uma coleção de flora, com espécies comuns e outras menos conhecidas. Para quem gosta de planta outra dica é o Jardim Botânico, em São Marcos. São 61 mil espécies catalogadas e identificadas para os visitantes explorarem as texturas, cheiros e cores. O local também é recomendado para passeios e encontros ao ar livre.

Clique aqui e veja todas as matérias do especial Salvacor474anos

Mas se seu objetivo é uma conexão mais mística com as matas uma boa opção é o Parque Pedra de Xangô, em Cajazeiras. Ele tem espaço para atividades físicas e religiosas, tudo cercado pelo verde. Há ainda a opção do Parque São Bartolomeu que fica entre os bairros do Subúrbio Ferroviário e Pirajá. O local tem cachoeira, área verde e trilhas.

Para quem quer um cenário para ensaios fotográficos e espaço para a criançada correr uma boa pedida é o Parque da Cidade, no Itaigara. A região costuma ficar movimenta aos fins de semana com famílias de diversas regiões. E até nos pontos turísticos é possível encontrar um pouquinho de verde para aproveitar, seja no Morro do Cristo e no Farol, na Barra, seja em Monte Serrat, na Cidade Baixa.

Desde que os Tupinambás foram expulsos de Salvador as matas foram pouco a pouco cedendo espaço para as construções e a selva de pedra avançou, mas ainda é possível encontrar locais de verde preservado para aproveitar. Confira abaixo:

Benefícios

Fazer passeios e atividades físicas ao ar livre também tem benefícios para a saúde. A pediatra e coordenadora médica da Clínica de Saúde e Imagem (CSI), Ludmila Carneiro, explicou que crianças e adolescentes que têm contato com a fauna e a flora fortalecem o sistema imunológico e são mais saudáveis.

“Segundo a teoria da Higiene, o contato com o ambiente e a natureza (micro-organismos pouco agressivos do ambiente) favorece uma resposta natural do sistema imunológico de forma que este seria modulado a não apresentar respostas muito exacerbadas ao longo da vida - uma espécie de modulação essencial para evitar as alergias exacerbadas, doenças como asma, dentre outras”, afirmou.

A especialista afirma que não existem contraindicações ao contato de crianças e adolescentes com a natureza, e essa interação deve ser estimulada ainda quando o bebê está no ventre da mãe.

“Além de todos esses fatores ligados à imunidade, o contato com a fauna e a flora abre o leque de possibilidades para que as crianças explorem e conheçam o mundo ao seu redor, usando habilidades importantes como criatividade, curiosidade, atenção, percepção, estímulos sensoriais diversos e funções cognitivas. Reduz o tempo de tela, contribui com movimento e atividade física e com a prevenção da obesidade”, explicou.

Otto Vinicius Silva é personal trainner e explica que praticar atividades físicas ao ar livre e explorar áreas verdes da cidade são duas boas maneiras de começar a sair do sedentarismo. Ele destacou os benefícios físicos dessas ações.

“A atividade física aumenta a capacidade cardiovascular, ajuda na redução de peso e do colesterol, aumenta a imunidade, fortalece músculos e ossos, e diminui a depressão. As atividades em áreas verdes são prazerosas, dá para fazer diversas vezes e são gratuitas. Além disso, ajudam a reduzir o estresse”, explicou.

Ele contou que pequenas mudanças de hábito podem retirar uma pessoa do sedentarismo, como passear no parque e fazer trilhas ou caminhadas. A recomendação é que mesmo atletas que vão à academia com regularidade façam também uma atividade ao ar livre ao menos uma vez por mês.

“Atividades físicas são ações que te movimentam, como subir escada, ir ao trabalho de bicicleta, passear com o cachorro e fazer caminhadas. O importante é não ficar parado. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, recomenda de 150 a 300 minutos de atividade física por semana para ter uma vida saudável”, disse.

Passeios e atividades ao ar livre fazem bem também à saúde mental. A doutoranda em saúde coletiva, especialista em saúde mental e professora de Psicologia da Unifacs, Glaucia Helena Santiago, explica que o contato com a fauna e a flora tem efeitos diretos sobre a qualidade de vida.

“A literatura em Saúde Coletiva é unânime em apontar que as áreas verdes contribuem e estimulam 100% na melhora para a nossa qualidade de vida. Os estudos dentro da Psicologia Ambiental apontam que frequentar os espaços verdes reduz o cortisol, que é o hormônio relacionado com o estresse, e estimula a socialização, trazendo benefícios para o humor e para autoestima”, afirmou.

O contato com áreas verdes também reduz os índices de ansiedade. “É importante que a gente lembre que nós também somos parte integrante da natureza, então, frequentar os espaços verdes e as reservas ecológicas da cidade traz muitos benefícios para a nossa saúde física e mental”, explicou.

Confira alguns locais para passear e praticar atividade ao ar livre:

Lagoa dos Pássaros – O espaço fica no Stiep e tem 2.638,54 m² de área verde. Ideal para quem quer fazer caminhadas, corridas e conversar. A lagoa tem deques, praças, espaço para contemplação e trilha, além de pista de concreto, área para capoeira, parque infantil, e academia. Fica na 1ª Travessa Arnaldo Lopes da Silva, Stiep. O funcionamento é de terça à domingo, das 6h às 18h. Entrada franca.

Lagoa dos Pássaros, no Stiep (Foto: divulgação/ PMS)

Lagoa dos Dinossauros – Tem cerca de 20 réplicas em tamanho real dos animais que viveram por aqui há 66 milhões de anos, espécies como Brachiosaurus, Triceratops, Velociraptor e Allosaurus, algumas com até 15 metros de altura. O local é ideal para as crianças. Fica na Av. Professor Manoel Ribeiro, no Stiep. O funcionamento é das 8h às 17h. Entrada franca.

Lagoa dos Dinossauros, no Stiep (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Jardim Zoológico – O Parque Zoobotânico Getúlio Vargas abriga uma coleção de diversas espécies de animais e vegetais, brasileiras e estrangeiras. O Zoo conta com uma clínica veterinária, museu, setores de nutrição, botânica, educação ambiental, pesquisa e conservação, além da quarentena, local que abriga os animais em tratamento de saúde e os recém-chegados. Fica na Tv. Alto de Ondina, s/n – Ondina. O funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 17h. Entrada franca.

Parque Zoológico, em Ondina (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Jardim Botânico – O local tem cerca de 61 mil espécies vegetais em 160 mil metros quadrados de área, sendo ideal para pesquisas e análises. Quem gosta de planta vai conhecer, sentir a textura, o cheiro e as cores de diversas espécies. Há estufa, espaço digital, com expositivos voltados à educação ambiental, e trilha. Fica na Av. São Rafael, s/n - São Marcos. Funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Entrada franca.

Jardim Botânico, em São Marcos (Foto: divulgação/ PMS)

Parque Pedra de Xangô - O parque é um dos principais locais de fé do povo de santo baiano. O principal monumento é a Pedra de Xangô, um rochedo que tem oito metros de altura e 30 de perímetro, considerado um patrimônio geológico reverenciado pelas nações de Ketu, Angola e Jeje, além de outros segmentos do candomblé. Ela foi tombada pelo município como Patrimônio Cultural de Salvador. O local também pode ser usado para caminhadas e atividades de lazer. Aberto 24h, exceto o Memorial, que funciona de terça às sexta-feira, das 8h às 16h. Entrada franca.

Parque Pedra de Xangô, em Cajazeiras (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Parque da Cidade – Uma das áreas verdes mais procuradas de Salvador, o Parque da Joventino Silva foi criado em 1973, através do Decreto Municipal, e inaugurado em 1975. São 724 mil metros quadrados de área, com 3,7 mil metros de pista para caminhada, passeios de bicicleta, skate, patins e afins. No local é possível realizar eventos como aniversários, piqueniques, aulas de campo, visitas de escolas, shows, aulões e feiras, mas é preciso, primeiro, procurar a administração que fica dentro do parque, com dez dias de antecedência. Fica na Av. Antônio Carlos Magalhães, s/n – Itaigara. Funcionamento de terça a sábado, das 5h às 22h, e domingos e feriados, das 5h às 19h.

Parque da Cidade, no Itaigara (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Este conteúdo especial em homenagem ao Aniversário de Salvador integra o projeto Salvador de Todas as Cores, realizado pelo Jornal Correio, com patrocínio da Suzano, Wilson Sons, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Universidade Salvador - Unifacs.