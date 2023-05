Confira as alterações de trânsito que ocorrem em Salvador neste domingo (07)

No próximo domingo (07) eventos realizados em via pública vão alterar o trânsito da capital baiana. Bairros como Barra, Rio Vermelho, Boca do Rio, Alto da Terezinha e CAB terão mudanças no tráfego de veículos.

CORRIDA YACHT

DATA: Domingo (7), das 5h às 8h

LOCAL: Barra e Rio Vermelho

O evento esportivo interditará o tráfego de veículos a partir da Rua Forte de São Pedro, Largo do Porto da Barra, Av. Sete de Setembro, Largo do Farol da Barra, Av. Oceânica, Rua Airosa Galvão e Rua da Paciência.

No trecho compreendido entre a Rua Barão de Itapoan e o Largo do Farol da Barra, a interdição acontece na faixa à direita, de forma parcial. Já entre o Largo do Camarão e a Rua José Sátiro de Oliveira, a interdição será feita na faixa à direita no sentido Barra. No sentido Itapuã, a faixa à direita será interditada entre a Rua do Escravo Miguel e a Av. Milton Santos.

Os veículos serão desviados no Largo do Porto da Barra para a Av. Princesa Isabel. Os condutores que estiverem trafegando na Rua Bartholomeu de Gusmão serão desviados para a Av. Oceânica, sentido Pituba.

Condutores que trafegam pelos trechos interditados, com destino Rio Vermelho/ Barra, podem trafegar pela Rua Eurycles de Matos, Av. Anita Garibaldi, Av. Milton Santos, Rua N e Rua Prof. Sabino Silva. Já os condutores com destino Ladeira da Barra/Ondina têm como opção transitar pela Av. Sete de Setembro, Av. Princesa Isabel, Rua Dr. Praguer Fróes, Rua Cesar Zama, Rua Barão de Itapoan, Av. Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Miguel Burnier e Av. Centenário.

MARCHA PELA PAZ DA FAMÍLIA

DATA: Domingo (7), a partir das 8h

LOCAL: Alto da Terezinha

A interdição acontece de forma progressiva partindo do final de linha do Alto de Terezinha. Serão interditadas as seguintes vias: Rua Nilton Lopes, Rua Getúlio Vargas, Rua Patrícia Karine, Praça Rio Sena, Rua Rio Sena, Rua Cabaceiras, Rua Pajussara, chegando à Praça Mané Dendê – Ilha Amarela.

5ª CORRIDA COLORIDA DO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA

DATA: Domingo (7), das 6h às 10h

LOCAL: Armação e Boca do Rio

O evento irá provocar a interdição do tráfego de veículos na Via Célia Fontenelle e na Av. Octávio Mangabeira, no trecho compreendido entre o Bolsão do estacionamento do Jardim Alah e o Centro de Convenções, sentido Itapuã.

Ocorrerão instalações de Barreiras Móveis (BM) nas vias:

BM 01 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno do McDonalds;

BM 02 – Av. Octávio Mangabeira / Retorno do Centro de Convenções (Próximo ao Posto BR);

Veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, têm como opção trafegar pelo retorno do McDonalds, Av. Octávio Mangabeira, Rua Arthur Azevedo Machado, Rua Edístio Pondé, Av. Tancredo Neves, Av. Professor Manoel Ribeiro, Av. Simon Bolívar e Av. Octávio Mangabeira.

3ª CORRIDA DA RONDESP

DATA: Domingo (7), das 5h às 9h

LOCAL: Centro Administrativo da Bahia (CAB)

Para o evento serão interditadas a 1ª Avenida (sentido Sussuarana), retorno do Monumento à Luís Eduardo Magalhães, a 2ª Avenida / Av. Paralela, no sentido Centro, após o viaduto Lionel Brizola, 3ª Avenida (sentido Sussuarana), retorno ao Restaurante Agrece, e 5ª Avenida, no sentido 3ª Avenida, retornando em frente à Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

Serão Instaladas Barreiras Móveis (BM) nas vias:

BM 01 – 3ª Avenida (sentido Sussuarana) / Retorno em frente ao Restaurante Agrace;

BM 02 – 5ª Avenida (sentido 3ª Avenida) / retorno em frente a Secretária de Educação do Estado das Bahia.

Já Barreiras Fixas (BF), serão instaladas nas vias:

BF 01 – 1ª Avenida, sentido Sussuarana / retorno do Monumento à Luís Eduado Magalhães;

BF 02 – Acesso à 2ª Avenida pela Av. Paralela, sentido Centro.

Veículos que trafegam entre o CAB e Sussuarana têm como opção transitar pela Av. Luís Viana Filho (Av. Paralela), 4ª Avenida do CAB e Av. Ulisses Guimarães.