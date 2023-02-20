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Confira as atrações desta segunda-feira no Carnaval de Salvador

entretenimento
20.02.2023, 06:00:00
(Alfredo Filho/Secom)

Confira as atrações desta segunda-feira no Carnaval de Salvador

Festa nos circuitos começa às 12h

Segundou, mas ainda é Carnaval! Confira as atrações nos circuitos oficiais da festa nesta segunda-feira (20).

CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)

Segunda (20):15:30h     TRIO TH BANDA TH 
16:00h     CAMALEÃO BELL MARQUES
16:30h     FILHOS DE GANDHY 
17:00h     FILHAS DE GANDHY 
17:30h     FECUNDANÇA/CORUJA IVETE SANGALO
18:00h     DAQUELE JEITO XANDDY HARMONIA
18:30h     ME ABRAÇA DURVAL LELYS
19:00h     TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR 
19:15h     TRIO CARLA CRISTINA 
19:30h     CROCODILO DANIELA MERCURY
20:00h     LARGADINHO/O VALE ALINNE ROSA
20:30h     PROJETO NOVO TRIO DJ PEDRO CHAMUSCA
20:45h     CORTEJO AFRO 
21:15h     TRIO LÁ FURIA 
21:30h     BUZANFAN DE GERÔNIMO
21:45h     VEM SAMBAR SAMBA DO PRETINHO
22:15h     JAKÉ BANDA COISA DE ACENDER / OS BLOGUEIROS
22:30h     MUZENZA 
22:45h     ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE DJ ALEXXA / DEU SAMBA
23:00h     TRIO WILSON CAFÉ 
23:15h     TRIO LUANA MONALISA 
23:30h     TRIO MÁRCIA CASTRO 
23:45h     TRIO AFROCIDADE 
00:00h     TRIO TAYRONE

CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)

12:00h     DIDÁ
12:30h     COMMANCHERÊ K ENTRE NÓS / JORGINHO COMMANCHEIRO / EDINHO ALÔ D
-    12:45h PIPOCA DOCE DOCE
-    13:00h BLOCO DA SAUDADE
13:30h PROJETO ESPECIAL TRIO DO FORRÓ VAL MACAMBIRA
13:45h     LINCOLN
14:00h      CLAUDIA LEITTE
14:15h     TRIO ESCANDURRAS 
14:30h     AS MUQUIRANAS PSIRICO
15:00h     MUDANÇA DO GARCIA 
16:00h     IGOR KANNÁRIO 
16:15h     TRIO A DAMA
16:30h     AS KUVITEIRAS O POLÊMICO
17:00h     CARLINHOS BROWN
17:15h     TRIO 7KASSIO
17:30h     DANIEL VIEIRA
17:45h     LUIZ CALDAS
18:00h     MALÊ DEBALÊ 
18:30h     BLOCO DO CAJÁSWING DO T10
18:45h     ILÊ AIYÊ 
19:15h     TRIO HIAGO
19:30h     MILLENAR FERNANDO FERRAZ / PEDE TEREZA
19:45h     PAGODÃO 
20:15h     FOUR DAYS 
20:30h     2 DA GIRA 
20:45h     TRIO COMCAR


CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)

16:00h OLODUM
16:15h     AFOXE BABA AFOMAN
16:30h     AFOXÉ PELOURINHO
16:45h     MUTANTES
17:00h     AFOXÉ XIRÊ LONÍ
17:15h     AFOXÉ ÒMÓ ÌZÓ
17:30h     AFROBOGUM
17:45h     BABAFOMA
18:00h     FILHOS DE KORIN EFAN
18:15h     FOGUEIRÃO
18:30h     GINGA DO NEGRO
18:45h     IJEXÁ DA BAHIA
19:00h     INSABÁ MAZÁ
19:15h     ROSA JAGUARICEMA
19:30h     KI BELEZA
20:00h     SOWETO
20:00h     SAMBETÃO
20:15h     MANIA DE SAMBAR
20:30h     TEMPERO DE NEGRO


CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)

10:00h     BLOCO BALÃOZINHO
12:00h     BLOCO AS NORDESTINAS
13:00h     BLOCO QUASE PERFEITA
15:00h     BLOCO SE ILÁ YES
16:00h     BLOCO PHILOSOFIA DO REGGAE
17:00h     BLOCO AFRO TAMBOR
17:30h     BLOCO SEGUE O FLUXO
18:00h     BLOCO SAMBA DO GORDINHO
19:00h     BLOCO AS PIRIGUETES
20:00h     BLOCO SWING E MAROTOS
21:00h     BLOCO DOS PIRATAS
22:00h     BLOCO CHEIO DE CHARME

CONTRA FLUXO (Rua Chile até a Carlos Gomes)

CABEÇA DE GELO 
16:00h    FILHOS DE OMOLUM 
16:15h    AFINIDADE 
16:45h    AFOXÉ ILÊ OYÁ 
17:00h    AS TRANSFORMISTAS 
 17:15h    ASPIRAL DO REGGAE
17:30h    DANDARA BRUNO CEUTA 
17:45h    FILHOS DE JHÁ 
18:15h    ILÊ OYA 
-    TOMALIRA

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