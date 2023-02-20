Confira as atrações desta segunda-feira no Carnaval de Salvador

Segundou, mas ainda é Carnaval! Confira as atrações nos circuitos oficiais da festa nesta segunda-feira (20).
CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)
Segunda (20):15:30h TRIO TH BANDA TH
16:00h CAMALEÃO BELL MARQUES
16:30h FILHOS DE GANDHY
17:00h FILHAS DE GANDHY
17:30h FECUNDANÇA/CORUJA IVETE SANGALO
18:00h DAQUELE JEITO XANDDY HARMONIA
18:30h ME ABRAÇA DURVAL LELYS
19:00h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
19:15h TRIO CARLA CRISTINA
19:30h CROCODILO DANIELA MERCURY
20:00h LARGADINHO/O VALE ALINNE ROSA
20:30h PROJETO NOVO TRIO DJ PEDRO CHAMUSCA
20:45h CORTEJO AFRO
21:15h TRIO LÁ FURIA
21:30h BUZANFAN DE GERÔNIMO
21:45h VEM SAMBAR SAMBA DO PRETINHO
22:15h JAKÉ BANDA COISA DE ACENDER / OS BLOGUEIROS
22:30h MUZENZA
22:45h ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE DJ ALEXXA / DEU SAMBA
23:00h TRIO WILSON CAFÉ
23:15h TRIO LUANA MONALISA
23:30h TRIO MÁRCIA CASTRO
23:45h TRIO AFROCIDADE
00:00h TRIO TAYRONE
CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)
12:00h DIDÁ
12:30h COMMANCHERÊ K ENTRE NÓS / JORGINHO COMMANCHEIRO / EDINHO ALÔ D
- 12:45h PIPOCA DOCE DOCE
- 13:00h BLOCO DA SAUDADE
13:30h PROJETO ESPECIAL TRIO DO FORRÓ VAL MACAMBIRA
13:45h LINCOLN
14:00h CLAUDIA LEITTE
14:15h TRIO ESCANDURRAS
14:30h AS MUQUIRANAS PSIRICO
15:00h MUDANÇA DO GARCIA
16:00h IGOR KANNÁRIO
16:15h TRIO A DAMA
16:30h AS KUVITEIRAS O POLÊMICO
17:00h CARLINHOS BROWN
17:15h TRIO 7KASSIO
17:30h DANIEL VIEIRA
17:45h LUIZ CALDAS
18:00h MALÊ DEBALÊ
18:30h BLOCO DO CAJÁSWING DO T10
18:45h ILÊ AIYÊ
19:15h TRIO HIAGO
19:30h MILLENAR FERNANDO FERRAZ / PEDE TEREZA
19:45h PAGODÃO
20:15h FOUR DAYS
20:30h 2 DA GIRA
20:45h TRIO COMCAR
CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)
16:00h OLODUM
16:15h AFOXE BABA AFOMAN
16:30h AFOXÉ PELOURINHO
16:45h MUTANTES
17:00h AFOXÉ XIRÊ LONÍ
17:15h AFOXÉ ÒMÓ ÌZÓ
17:30h AFROBOGUM
17:45h BABAFOMA
18:00h FILHOS DE KORIN EFAN
18:15h FOGUEIRÃO
18:30h GINGA DO NEGRO
18:45h IJEXÁ DA BAHIA
19:00h INSABÁ MAZÁ
19:15h ROSA JAGUARICEMA
19:30h KI BELEZA
20:00h SOWETO
20:00h SAMBETÃO
20:15h MANIA DE SAMBAR
20:30h TEMPERO DE NEGRO
CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)
10:00h BLOCO BALÃOZINHO
12:00h BLOCO AS NORDESTINAS
13:00h BLOCO QUASE PERFEITA
15:00h BLOCO SE ILÁ YES
16:00h BLOCO PHILOSOFIA DO REGGAE
17:00h BLOCO AFRO TAMBOR
17:30h BLOCO SEGUE O FLUXO
18:00h BLOCO SAMBA DO GORDINHO
19:00h BLOCO AS PIRIGUETES
20:00h BLOCO SWING E MAROTOS
21:00h BLOCO DOS PIRATAS
22:00h BLOCO CHEIO DE CHARME
CONTRA FLUXO (Rua Chile até a Carlos Gomes)
CABEÇA DE GELO
16:00h FILHOS DE OMOLUM
16:15h AFINIDADE
16:45h AFOXÉ ILÊ OYÁ
17:00h AS TRANSFORMISTAS
17:15h ASPIRAL DO REGGAE
17:30h DANDARA BRUNO CEUTA
17:45h FILHOS DE JHÁ
18:15h ILÊ OYA
- TOMALIRA
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