Confira as atrações desta segunda-feira no Carnaval de Salvador

Segundou, mas ainda é Carnaval! Confira as atrações nos circuitos oficiais da festa nesta segunda-feira (20).

CIRCUITO DODÔ (Barra-Ondina)

Segunda (20):15:30h TRIO TH BANDA TH

16:00h CAMALEÃO BELL MARQUES

16:30h FILHOS DE GANDHY

17:00h FILHAS DE GANDHY

17:30h FECUNDANÇA/CORUJA IVETE SANGALO

18:00h DAQUELE JEITO XANDDY HARMONIA

18:30h ME ABRAÇA DURVAL LELYS

19:00h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR

19:15h TRIO CARLA CRISTINA

19:30h CROCODILO DANIELA MERCURY

20:00h LARGADINHO/O VALE ALINNE ROSA

20:30h PROJETO NOVO TRIO DJ PEDRO CHAMUSCA

20:45h CORTEJO AFRO

21:15h TRIO LÁ FURIA

21:30h BUZANFAN DE GERÔNIMO

21:45h VEM SAMBAR SAMBA DO PRETINHO

22:15h JAKÉ BANDA COISA DE ACENDER / OS BLOGUEIROS

22:30h MUZENZA

22:45h ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE DJ ALEXXA / DEU SAMBA

23:00h TRIO WILSON CAFÉ

23:15h TRIO LUANA MONALISA

23:30h TRIO MÁRCIA CASTRO

23:45h TRIO AFROCIDADE

00:00h TRIO TAYRONE

CIRCUITO OSMAR (Campo Grande)

12:00h DIDÁ

12:30h COMMANCHERÊ K ENTRE NÓS / JORGINHO COMMANCHEIRO / EDINHO ALÔ D

- 12:45h PIPOCA DOCE DOCE

- 13:00h BLOCO DA SAUDADE

13:30h PROJETO ESPECIAL TRIO DO FORRÓ VAL MACAMBIRA

13:45h LINCOLN

14:00h CLAUDIA LEITTE

14:15h TRIO ESCANDURRAS

14:30h AS MUQUIRANAS PSIRICO

15:00h MUDANÇA DO GARCIA

16:00h IGOR KANNÁRIO

16:15h TRIO A DAMA

16:30h AS KUVITEIRAS O POLÊMICO

17:00h CARLINHOS BROWN

17:15h TRIO 7KASSIO

17:30h DANIEL VIEIRA

17:45h LUIZ CALDAS

18:00h MALÊ DEBALÊ

18:30h BLOCO DO CAJÁSWING DO T10

18:45h ILÊ AIYÊ

19:15h TRIO HIAGO

19:30h MILLENAR FERNANDO FERRAZ / PEDE TEREZA

19:45h PAGODÃO

20:15h FOUR DAYS

20:30h 2 DA GIRA

20:45h TRIO COMCAR





CIRCUITO BATATINHA (Pelourinho)

16:00h OLODUM

16:15h AFOXE BABA AFOMAN

16:30h AFOXÉ PELOURINHO

16:45h MUTANTES

17:00h AFOXÉ XIRÊ LONÍ

17:15h AFOXÉ ÒMÓ ÌZÓ

17:30h AFROBOGUM

17:45h BABAFOMA

18:00h FILHOS DE KORIN EFAN

18:15h FOGUEIRÃO

18:30h GINGA DO NEGRO

18:45h IJEXÁ DA BAHIA

19:00h INSABÁ MAZÁ

19:15h ROSA JAGUARICEMA

19:30h KI BELEZA

20:00h SOWETO

20:00h SAMBETÃO

20:15h MANIA DE SAMBAR

20:30h TEMPERO DE NEGRO





CIRCUITO MESTRE BIMBA (Nordeste de Amaralina)

10:00h BLOCO BALÃOZINHO

12:00h BLOCO AS NORDESTINAS

13:00h BLOCO QUASE PERFEITA

15:00h BLOCO SE ILÁ YES

16:00h BLOCO PHILOSOFIA DO REGGAE

17:00h BLOCO AFRO TAMBOR

17:30h BLOCO SEGUE O FLUXO

18:00h BLOCO SAMBA DO GORDINHO

19:00h BLOCO AS PIRIGUETES

20:00h BLOCO SWING E MAROTOS

21:00h BLOCO DOS PIRATAS

22:00h BLOCO CHEIO DE CHARME

CONTRA FLUXO (Rua Chile até a Carlos Gomes)

CABEÇA DE GELO

16:00h FILHOS DE OMOLUM

16:15h AFINIDADE

16:45h AFOXÉ ILÊ OYÁ

17:00h AS TRANSFORMISTAS

17:15h ASPIRAL DO REGGAE

17:30h DANDARA BRUNO CEUTA

17:45h FILHOS DE JHÁ

18:15h ILÊ OYA

- TOMALIRA

